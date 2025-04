La Formule E investit 25 000 € dans la révolution menstruelle monégasque

Le championnat 100% électrique soutient le projet Monarègles dans sa quête de faire de Monaco le premier pays au monde garantissant une égalité face aux menstruations.

À l’approche du Monaco E-Prix qui se tiendra les 3 et 4 mai 2025, Formula E démontre que son engagement va bien au-delà des circuits en offrant 25 000 € à l’association SheCanHeCan via son fonds d’initiatives sociales « Better Futures Fund ».

Un don pour briser les tabous

Cette contribution significative servira à soutenir « Monarègles », un projet ambitieux lancé en 2022 qui œuvre pour que les règles ne soient jamais un obstacle à l’éducation, au travail ou à la vie quotidienne. Malgré l’image de richesse associée à Monaco, de nombreux travailleurs et étudiants y rencontrent encore des difficultés d’accès aux protections hygiéniques et à l’éducation sur ce sujet sensible.

Grâce à ce financement, SheCanHeCan pourra étendre considérablement son impact : distribution élargie de protections hygiéniques biologiques dans les lieux publics, développement de programmes éducatifs, et installation de distributeurs durables. Plus de 400 jeunes bénéficieront directement de ces initiatives, tandis que 1 000 personnes supplémentaires seront touchées par les campagnes de sensibilisation.

Actions concrètes pendant le E-prix

L’engagement se manifestera concrètement pendant la semaine de course avec plusieurs initiatives : une intervention carrière animée par Vibeke Thomsen, fondatrice de SheCanHeCan, dans le cadre du programme FIA Girls On Track ; un événement spécial « Driving Change for Gender Equality » organisé dans la La Collection Automobiles de S.A.S. le Prince de Monaco ; et la mise à disposition gratuite de protections périodiques biologiques dans les sanitaires du E-Prix.

Un engagement pour l’égalité dans le sport automobile

« Chez Formula E, la durabilité va au-delà de l’environnement : elle consiste aussi à bâtir des sociétés plus justes et inclusives, » affirme Julia Pallé, VP Sustainability de Formula E. Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large visant à promouvoir la diversité et l’égalité dans le sport automobile, avec des initiatives telles que FIA Girls On Track et le retour du test 100% féminin prévu pour la Saison 12.

Pour sa part, Vibeke Thomsen souligne l’ambition transformatrice de cette collaboration : « Grâce à la Formule E, nous aspirons à faire de Monaco le premier pays égalitaire en matière de menstruation, offrant un environnement plus inclusif à tous. »

Le Better Futures Fund, ayant déjà impacté plus de 13 500 personnes à travers le monde, continue ainsi d’accélérer le progrès humain durable dans chaque ville-hôte du championnat.