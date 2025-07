Thiago Scuro présente ses nouvelles recrues à la presse : Ansu Fati et Eric Dier sont monégasques

L’ailier espagnol et le défenseur anglais ont été officiellement présentés ce jeudi au Centre de Performance de la Turbie, aux côtés du directeur général Thiago Scuro. Les deux recrues affichent leurs objectifs sous leurs nouvelles couleurs.



Quelques minutes avant la présentation officielle de Paul Pogba, c’était au tour d’Ansu Fati et Eric Dier de rencontrer la presse, ce jeudi au Centre de Performance de l’AS Monaco. Les deux recrues ont exprimé leur satisfaction de rejoindre le club princier, avec des motivations différentes.

Ansu Fati : « J’ai besoin de retrouver de la continuité »

L’ailier espagnol et prodige de la Masia, a connu des passages compliqués ces derniers temps. Prêté au club anglais de Brighton la saison dernière, il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu notamment à cause de blessures mais il en retient tout de même du positif : « Évoluer à Brighton était une expérience positive même si certains peuvent penser différemment. J’ai malheureusement été blessé, je n’ai donc pas pu avoir la continuité souhaitée. »

Prêté à l’AS Monaco avec une option d’achat à 11 millions d’euros, le virevoltant ailier est à la recherche de continuité sous ses nouvelles couleurs : « J’essaie de minimiser les risques et je suis ici pour donner le maximum pour l’équipe, physiquement je me sens très bien. »

Ansu Fati a pris part à l’échauffement collectif et a pu échanger ses premiers ballons avec ses nouveaux coéquipiers © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Loin d’être revanchard après ses passages difficiles, Ansu Fati privilégie une approche positive : « Je ne suis pas revanchard, je veux juste jouer au football. » Il a également hâte de découvrir le championnat : « Je considère la Ligue 1 comme un très bon championnat, il suffit de regarder qui est le dernier champion d’Europe. »

Le nouveau numéro 31 de l’ASM a déjà eu l’occasion de fouler la pelouse du Stade Louis II, lors de la magnifique victoire des monégasques 2-1 contre le FC Barcelone, dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions la saison dernière : « L’AS Monaco avait fait un grand match, j’ai compris qu’il s’agissait d’une grande équipe. »

Éric Dier : de l’expérience pour encadrer un groupe jeune et ambitieux

À 30 ans et avec plus de 400 matchs en carrière, Eric Dier apporte un profil différent. Le défenseur anglais, libre après son passage au Bayern Munich, insiste sur sa volonté d’aider l’équipe à franchir un cap. « Je suis un joueur avec de l’expérience et je suis ici pour aider l’équipe à s’améliorer. »

Encore juste physiquement, Eric Dier n’a pas pris part à l’entraînement collectif © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Interrogé sur sa future adaptation au style de jeu agressif monégasque, le défenseur anglais s’est montré heureux d’intégrer un effectif à vocation offensive : « Le style de jeu voulu par Adi Hütter correspond à notre façon de jouer au Bayern l’année dernière qui était très agressive. »

Comme son nouveau coéquipier espagnol, il a lui aussi la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire. Avec ses 49 sélections au compteur, il aimerait retrouver les Three Lions le plus rapidement possible pour passer cette barre symbolique des 50 sélections : « Pour être honnête, cela m’embête ! Alors j’espère pouvoir passer la barre des 50. Pour cela, je vais devoir réaliser de bonnes performances en club. »

Ayant vécu une partie de son enfance au Portugal, le premier souvenir de l’ASM d’Eric Dier remonte à 2004, lors de la terrible défaite (3-0) des Monégasques en finale de Ligue des Champions, contre le FC Porto.

Paul Pogba, source d’inspiration commune

Les deux joueurs n’ont pas manqué d’évoquer l’arrivée de Paul Pogba, qui suscite l’enthousiasme général. Pour Ansu Fati, c’est même « un rêve » : « Quand j’étais à la Masia, c’était une idole pour mes amis et moi. »

Eric Dier, a lui eu l’occasion d’affronter à plusieurs reprises le milieu français : « C’est une très belle nouvelle pour le Club et la Ligue 1 de manière générale d’avoir un tel joueur. »

Thiago Scuro évoque les ambitions du club :

Thiago Scuro, directeur général de l’ASM, a profité de cette conférence pour revenir sur les ambitions du club et clarifier les objectifs monégasques : « Nous souhaitons retrouver la deuxième place du championnat et aller plus loin que les play-offs en Ligue des Champions. »

Pour continuer son mercato ambitieux, l’ASM va être contrainte de vendre certains éléments : « Pour pouvoir investir davantage, on aura besoin aussi de vendre pour générer plus d’argent. C’est le jeu auquel jouent tous les clubs aujourd’hui. » Après ses trois premières recrues à moindre coût le brésilien s’est félicité des arrivées : « Cibler des joueurs d’élite qui pourraient venir sans trop d’investissements était un objectif. Nous sommes très heureux des signatures. »

Au cœur des débats, le directeur général a également répondu à la question des gardiens. Philipp Kohn et Radosław Majecki n’ayant pas convaincu la saison dernière, l’ASM est activement à la recherche d’un nouveau portier. Cependant, Thiago Scuro a tenu à calmer le jeu : « Nous travaillons, nos besoins et ambitions sont élevées et nous ne sommes pas dans une position où nous pouvons dépenser énormément. »

Il a indiqué que le club se montrera exigeant en cas d’offre pour Maghnes Akliouche. Concernant Éliesse Ben Seghir, le directeur général s’est montré confiant « Nous avons l’intention de continuer à le développer ici. » Enfin, tout comme Paul Pogba lors de sa conférence de presse, Thiago Scuro a tempéré les attentes, en indiquant le milieu de terrain se lance dans un long processus pour revenir au meilleur de sa forme.