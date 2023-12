Des distributeurs de protections périodiques installés à FANB

L’association SheCanHeCan poursuit sa campagne Monarègles qui vise à mieux informer et briser les tabous autour des règles.

Le collège et lycée FANB dispose désormais de quatre distributeurs de tampons et de serviettes, mis à disposition gratuitement des élèves. Avec le soutien du Comité pour la Promotion et la Protection des Droits des Femmes, SheCanHeCan a installé ces distributeurs, poursuivant leur démarche d’encourager une distribution plus vaste de protections périodiques bio aux jeunes filles.

Pour compléter le dispositif, des affiches expliquant la démarche aux élèves et corps enseignant ont été également apposés aux quatre coins de FANB. Christine Lanzerini, Chef d’établissement, dit être « ravie de cette mise en place au sein

de notre établissement, cela répond totalement à un vœu émis par nos élèves lors d’une réunion organisée entre la Direction de l’établissement et les représentants des élèves ».

Quatre distributeurs ont été installés dans l’établissement monégasque. ©Anette Cook Photography

En 2022, SheCanHeCan avait déjà distribué des Kits Premières Règles à toutes les filles de 5e , incluant une pochette, 14 protections périodiques et le guide « Tout sur Tes Premières Règles ». Ce guide a été élaboré en Français par l’association avec l’objectif d’informer les jeunes filles et de contribuer à mettre fin aux tabous autour des règles.

« Ceci n’est qu’un premier pas vers, je l’espère, l’installation de tels distributeurs dans tous les établissements de la

Principauté », espère Vibeke Thomsen, directrice de l’association. L’École Internationale (ISM) s’est déjà engagée avec

SheCanHeCan à installer des distributeurs sur son nouveau campus lors de la rentrée 2024, et rejoindre le CHPG, la SBM Offshore ou encore l’Hôtel Columbus à Monaco. D’autres établissements scolaires, tel que les Lycées Albert 1er et Rainier III ont déjà manifesté un intérêt pour l’installation de Monarègles au sein de leurs locaux.