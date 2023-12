Fight Aids Monaco a rendu hommage aux victimes du Sida

Depuis plus de 10 ans, l’association monégasque déploie des courtepointes sur lesquelles sont rendus ces hommages, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, le 1er décembre.

« C’est une manière de ne pas oublier. C’est plein de couleurs, plein d’espoir, ça nous rappelle aussi qu’il ne faut pas lâcher le combat et continuer ». La Princesse Stéphanie, présidente de Fight Aids Monaco, était présente au Musée Océanographique pour participer au déploiement de ces grandes toiles où sont écrits des prénoms, des dates et dessinés des visages, des fleurs ou des paysages paisibles. Avec deux objectifs : rendre hommage et continuer de sensibiliser au sujet du sida. « On a tellement évolué au niveau des traitements [..] Il faut que les gens se fassent dépister, c’est vraiment notre message maintenant », a-t-elle développé au micro de Monaco Info.

Près d’une centaine de personnes étaient réunies au Musée Océanographique ce 1er décembre. ©Frédéric Nebinger & Michel Dagnino

Pour déployer et porter ces grandes toiles, Louis Ducruet et Camille Gottlieb étaient présents, le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Christophe Robino, ainsi que l’ensemble des représentants, affiliés et bénévoles de Fight Aids Monaco, la Compagnie des Carabiniers du Prince et les Sapeurs-Pompiers de Monaco.

Au total, 10 courtepointes ont été déployées au Musée Océanographique en mémoire des personnes qui se sont éteintes des conséquences du sida et la dernière Å“uvre réalisée rend hommage aux 5 affiliés décédés en 2022 et 2023. La création d’une courtepointe demande 170 heures de travail : « Nous allons faire à chaque fois un dessin, présenter une toile. Il faut les peindre, les assembler, les coudre, faire des doublures… C’est beaucoup de travail », illustre Teresa Guerra Elger, une bénévole de l’association.