Monaco E-Prix 2025 : La sublime Princesse Charlène et Pierre Casiraghi célèbrent les vainqueurs d’un week-end historique

À l’occasion des 10 ans de la compétition en Principauté, le Championnat du Monde ABB FIA de Formula E a proposé non pas une mais deux courses sur le mythique circuit de Monaco, en un même week-end. Le samedi, M. Pierre Casiraghi était présent de la grille de départ au podium, avant de laisser place à la Princesse Charlène le dimanche.

Sous un ciel nuageux voire pluvieux en Principauté dès le samedi, le Britannique Oliver Rowland (Nissan) a lui brillé en remportant la première course du week-end, sa troisième victoire en six manches depuis le début de la saison 2024/25. Parti derrière le poleman Taylor Barnard (NEOM McLaren), Rowland a brillamment utilisé le Pit Boost pour prendre les commandes dès le 13e tour.

Malgré un bref passage en tête de Nyck de Vries (Mahindra Racing) vers la fin de course, le pilote Nissan a parfaitement exploité son dernier Attack Mode pour s’imposer avec deux secondes d’avance. Cette victoire lui permet de consolider sa place de leader au championnat avec désormais 94 points, soit 34 longueurs d’avance sur son plus proche poursuivant, Pascal Wehrlein.

Le podium de cette première journée a été complété par Nyck de Vries (Mahindra Racing) et Jake Dennis (Andretti), le tout récompensé par le fils de la Princesse Caroline, Pierre Casiraghi.

Buemi renoue avec la victoire sous les yeux de la Princesse Charlène

La deuxième course du week-end a vu le pilote suisse Sébastien Buemi (Envision Racing) créer la sensation en s’imposant après être parti de la huitième position sur la grille. Sur une piste rendue glissante par une pluie fine, l’ancien champion de Formule E (saison 2) a signé sa troisième victoire en Principauté, mettant fin à une disette de 78 courses sans succès, le dernier remontant à New York en 2019.

Jean-Éric Vergne, solide leader durant une grande partie de l’épreuve, a finalement cédé sa position suite à une tentative de dépassement d’Oliver Rowland dans la chicane au 21ème tour. Buemi a parfaitement saisi cette opportunité pour prendre les commandes et s’imposer devant Rowland (Nissan) et Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing).

Cette victoire, récompensée par la Princesse Charlène sur le podium, permet à l’écurie Envision de quitter la dernière place du classement des équipes et de remonter au neuvième rang. © Andrew Ferraro/LAT Images © Simon Galloway/LAT Images for Formula E © Eric Mathon / Axel Bastello / Palais princier © Eric Mathon / Axel Bastello / Palais princier © Simon Galloway/LAT Images for Formula E © Eric Mathon / Axel Bastello / Palais princier © Simon Galloway/LAT Images for Formula E © Eric Mathon / Axel Bastello / Palais princier

Oliver Rowland reçoit le trophée « Prince Albert II de Monaco » des mains de la Princesse Charlène

Pour clôturer ce beau week-end, Charlène de Monaco s’est rendue à l’Hôtel de Paris pour assister au gala officiel de la compétition. Point d’orgue de la soirée, l’épouse du Souverain a remis le tout nouveau trophée « S.A.S. le Prince Albert II de Monaco » au pilote britannique Oliver Rowland, récompensé pour avoir obtenu le meilleur total de points sur l’ensemble des deux journées de course. Une distinction méritée pour le pilote Nissan qui confirme sa domination actuelle dans le championnat de Formule E.