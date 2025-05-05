еПри Монако 2025: великолепная Княгиня Шарлен и Пьер Казираги чествуют победителей исторических гонок

В ознаменование 10-х гонок в Княжестве чемпионат мира ABB FIA Формулы-E на легендарной трассе Монако прошёл не в один, а в два заезда в одни и те же выходные. В субботу г-н Пьер Казираги присутствовал на стартовой решётке и на пьедестале почёта, а в воскресенье он уступил место Княгине Шарлен.

Под облачным и дождливым небом Княжества в субботу британский пилот Оливер Роуленд (Nissan) блистал, одержав победу в первой гонке этих выходных. Это – его третья победа за шесть этапов сезона 2024/2025. Стартовав позади поулмена Тейлора Барнарда (NEOM McLaren), Роуленд блестяще использовал пит-буст, чтобы вырваться в лидеры на 13-м круге.

Несмотря на то, что Ник де Врис (Mahindra Racing) ненадолго выбился во главу в конце гонки, пилот Nissan максимально использовал свой последний режим атаки, чтобы выиграть с преимуществом в две секунды. Эта победа позволяет ему укрепить свои позиции лидера чемпионата с 94 очками, опережая своего ближайшего конкурента Паскаля Верляйна на 34 очка.

Пьедестал почёта первого заезда также заняли Ник де Врис (Mahindra Racing) и Джейк Деннис (Andretti). Они были награждены сыном принцессы Каролины Пьером Казираги.

© Джо Портлок (Joe Portlock) / LAT Images © Саймон Гэллоуэй (Simon Galloway) / LAT Images для Формулы-E © Саймон Гэллоуэй (Simon Galloway) / LAT Images для Формулы-E © Джо Портлок (Joe Portlock) / LAT Images © Джо Портлок (Joe Portlock) / LAT Images © Джо Портлок (Joe Portlock) / LAT Images © Джо Портлок (Joe Portlock) / LAT Images

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Буэми побеждает под пристальным взглядом Княгини Шарлен

Во втором заезде, в воскресенье, швейцарский пилот Себастьен Буэми (Envision Racing) устроил сенсацию, стартовав с восьмой позиции стартовой решётки. На трассе, скользкой из-за моросящего дождя, бывший чемпион Формулы-E (сезон 2) одержал свою третью победу в Княжестве, положив конец череде из 78 безуспешных гонок, последняя из которых прошла в Нью-Йорке в 2019 году.

Жан-Эрик Вернь, уверенно лидировавший большую часть гонки, уступил своё место после попытки Оливера Роуленда обогнать его в шикане на 21-м круге. Буэми отлично воспользовался этой возможностью, чтобы выйти в лидеры и одержать победу, опередив Роуланда (Nissan) и Ника Кэссиди (Jaguar TCS Racing).

Эта победа, вознаграждённая на пьедестале почёта Княгиней Шарлен, позволяет команде Envision подняться с последнего на девятое место в командном зачёте. © Эндрю Ферраро (Andrew Ferraro) / LAT Images © Саймон Гэллоуэй (Simon Galloway) / LAT Images для Формулы-E © Эрик Матон (Eric Mathon) / Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец © Эрик Матон (Eric Mathon) / Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец © Саймон Гэллоуэй (Simon Galloway) / LAT Images для Формулы-E © Дирекция по связям – Мануэль Витали (Manuel Vitali) © Саймон Гэллоуэй (Simon Galloway) / LAT Images для Формулы-E © Эрик Матон (Eric Mathon) / Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Княжеский дворец

Оливер Роуленд получает трофей «Князь Монако Альбер II» от Княгини Шарлен

В завершение этих прекрасных выходных Княгиня Монако Шарлен отправилась в Hôtel de Paris на официальный гала-приём гонок. Кульминацией вечера стала церемония вручения супругой монарха нового кубка «Его светлость Князь Монако Альбер II» британскому пилоту Оливеру Роуленду, набравшему наибольшее количество очков за два дня гонок. Заслуженная награда пилота Nissan, который укрепил своё нынешнее лидерство в чемпионате Формулы-E.