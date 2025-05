Monaco E-Prix 2025 – Course 1/2 : À chaud, la réaction du résident monégasque Nyck de Vries, qui s’offre la 2e place avec brio

Ce week-end, la Formule E est de retour sur le célèbre circuit de Monaco pour la 8e édition. Samedi, lors de la première des deux courses consécutives en Principauté, Oliver Rowland (Nissan) a décroché la victoire, mais c’est bien le retour au premier plan de Nyck de Vries (Mahindra) qui a marqué les esprits.

Sous un soleil qui a finalement pointé le bout de son nez en fin de course, l’ancien pilote de F1 néerlandais a signé une performance remarquable en terminant deuxième au volant de sa Mahindra, s’offrant ainsi son premier podium depuis Londres 2022. Une performance qui met fin à une longue traversée du désert pour le pilote mais aussi pour l’écurie Mahindra, qui n’avait plus goûté aux joies du podium depuis Mexico City 2023.

Dans une bataille tactique de haute volée, de Vries a même brièvement pris les commandes de la course au 26ème tour, démontrant que son talent et sa détermination restent intacts malgré les difficultés rencontrées ces dernières saisons.

Les mots du résident monégasque

Bonjour Nyck, félicitations pour votre deuxième place aujourd’hui ! Quel est votre sentiment après cette course à la maison ?

Bonjour, merci beaucoup ! C’est vrai que c’est devenu ma maison ici. Je vis à Monaco depuis près de six ans, j’adore être ici, j’ai des amis et de la famille qui sont venus me soutenir aujourd’hui, c’est un vrai bonheur de partager ce moment avec eux. Au début c’était très… disons mythique et spécial, si ce n’est impressionnant, justement parce que c’est Monaco. Mais aujourd’hui, c’est juste agréable, plus chaleureux pour moi. Il n’y a tout simplement aucun endroit comparable à Monaco. Je pense que les circuits urbains sont toujours très particuliers, mais celui-ci, est encore plus spécial que tous les autres et j’estime que courir à domicile est un avantage.

C’est une journée incroyable pour nous en tant qu’équipe également, évidemment je ne les remercierai jamais assez. Ils ont parfaitement géré la course pendant le Pit Boost, en choisissant les bons moments pour y aller et activer l’Attack Mode, donc un grand merci à eux.

C’est vraiment agréable de faire ce chemin ensemble, nous revenons de loin depuis l’an dernier et nous avons constamment progressé petit à petit. C’est agréable de pouvoir leur offrir cette récompense car ils la méritent vraiment.

Un week-end historique qui se poursuit

La compétition se poursuit dès demain, 15h05, avec la septième manche du championnat sur le mythique tracé monégasque. Une opportunité pour de Vries de confirmer son retour au premier plan, dans ce qui constitue un événement historique pour la Principauté avec deux E-Prix consécutifs sur son circuit.

Au classement des équipes, la bataille fait rage entre Porsche qui conserve la tête avec 114 points, talonné par Nissan qui se rapproche avec 105 points. Cette double confrontation monégasque pourrait bien redistribuer les cartes tant chez les pilotes que chez les constructeurs. © Monaco Tribune – Anaïs Riu © Monaco Tribune – Anaïs Riu

