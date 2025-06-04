Игры малых государств Европы-2025: рекорды, золото, подиумы… Монако блестяще завершает Игры в Андорре

Сборная Монако добилась исторического успеха на Играх малых государств Европы 2025 года, которые прошли в Андорре. Предыдущий рекорд — 15 титулов — был установлен в 2019 году в Черногории © Управление по связям с общественностью – Манюэль Витали

Княжество заняло третье место по общему количеству медалей с момента первого участия в Играх малых государств Европы в 1985. Этот спортивный подвиг — отличная заявка на будущее: уже в 2027 году Княжество снова примет Игры малых государств Европы, и подготовка к ним уже началась.

Монако показало лучший результат за всю историю своих выступлений за границей, завоевав 44 медали на 20-х Играх малых государств Европы в Андорре. Делегация заняла четвёртое место в общем зачёте и побила собственный рекорд 2023 года, когда на Мальте было добыто 33 награды. Особенно впечатляют 16 золотых медалей — столько Монако ещё не выигрывало на выездных соревнованиях. Больше титулов монегаски брали только дома, в 2007 году, когда на их счету оказалось 19 золотых. Эти успехи стали отличным стартом подготовки к следующим Играм, которые пройдут в Княжестве в 2027 году.

Золотая жатва монегасских пловцов

Лиза Пу снова стала настоящей звездой бассейнов в Андорре. Уже имея на счету три медали, она добавила к ним ещё одно золото — на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Её результат — 5:01,83. Это её второй личный титул на этих Играх, и он стал очередным подтверждением её высокого класса. Своё слово сказали и мужчины: Ладислас Сальцер отлично выступил на 50 метрах на спине (26,27), а Иссей Ким показал мощный результат на 50 метрах баттерфляем (24,25). Оба принесли Монако по бронзовой медали.

Теннис: эмоции и реванш

Валентин Вашеро выдал настоящий бой на андоррском корте, обыграв в напряжённом поединке люксембуржца Кнаффа (6/4, 3/6, 7/6). Победа особенно ценна тем, что накануне он уступил ему в парном разряде — это был отличный реванш. В дуэте с Любичичем Вашеро прошёл весь путь до финала, уверенно преодолев все этапы. В решающем матче паре из Монако совсем немного не хватило до золота: после упорной борьбы они уступили люксембуржцам со счётом 6/3, 6/7, 12/14 и стали серебряными призёрами.



Регби и пляжный волейбол: монегасское превосходство

Команда по регби-7 прошла весь турнир без единого поражения. В финале с хозяевами из Андорры монегасские игроки показали полное доминирование, выиграв матч с разгромным счётом 38:0. Три уверенные победы в группе, потом полуфинал с Мальтой — 26:21, и в итоге абсолютно заслуженный титул для двенадцати спортсменов под руководством Себастьена Балдаччино.

В пляжном волейболе Монако выступило безупречно — и в женском, и в мужском турнирах. Марион Ож и Виктория Бегелен в каждой игре демонстрировали полный контроль и не отдали соперницам ни одного сета. Точно такой же путь прошли Паскаль Ферри и Пьер Барр Лаффа — они тоже были непреклонны на песке Андорры и не оставили шансов своим соперникам.

Медали во всех видах спорта

Женская волейбольная сборная завоевала бронзу, уверенно обыграв команду Сан-Марино со счётом 3:0. В шоссейной велогонке отличился Кевин Веласкес — он поднялся на третью ступень пьедестала, финишировав с результатом 2:03:51. В лёгкой атлетике Тео Андант подтвердил статус абсолютного лидера, выиграв золото в беге на 400 метров сразу четыре раза. В целом Монако завершило Игры с 16 золотыми, 13 серебряными и 15 бронзовыми медалями — результат, достойный настоящей гордости.



Вектор — Монако 2027

Церемония закрытия завершилась торжественной передачей флага Игр. Представители Андорры передали знамя Дэвиду Томатису, члену Олимпийского комитета Монако. С 3 по 8 мая 2027 года Княжество вновь станет ареной Игр малых государств Европы — уже в третий раз в своей истории. Программа обещает быть насыщенной: к обязательным дисциплинам добавятся новые виды — художественная гимнастика, парусный спорт, петанк, регби-7 и водное поло.

Фото предоставлены : © Управление по связям с общественностью – Манюэль Витали