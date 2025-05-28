Игры малых государств Европы 2025 года: Князь Альбер II с делегацией Монако в Андорре

Символичный жест, воплощающий приверженность Монако этому состязанию, в котором сотрудничество между малыми странами обретает полный смысл © Дирекция по связям / Мануэль Витали (Manuel Vitali)

Верный своим убеждениям, Князь отправился в Андорру, чтобы поддержать спортсменов Княжества накануне XX-х Игр малых государств Европы.

В этот понедельник во второй половине дня Князь Альбер II разделил особый момент со всей делегацией Монако в сопровождении Мелани-Антуанетты де Масси, президента Федерации тенниса Монако, и Иветт Ламбен Берти, генерального секретаря Олимпийского комитета Монако (COM).

Несмотря на очень плотный график, Князь с нетерпением ждал поездки в Андорру, тем самым подтверждая свою неизменную приверженность каждым Играм. Эта моральная и символическая поддержка имеет решающее значение для монакских спортсменов, которые черпают в ней дополнительную мотивацию превзойти самих себя.

Отмечались дни рождения Леи Марич, Элизы Никандровой, Лизы Поу, Эстебана Форе (плавание), Бориса Ерёменко (стрельба), Пьера Барр Лаффе, Селии Дамуры и Джорджии Сарторелли (волейбол).

Старт дан

После технических совещаний в понедельник во вторник для представителей Княжества начнутся серьезные состязания. В программе – десять дисциплин: большой теннис, стрельба, настольный теннис, карате, плавание, баскетбол 3х3, дзюдо, велоспорт, волейбол и легкая атлетика.

Князь Альбер II посетит торжественную церемонию открытия в понедельник вечером, посмотрит несколько соревнований на разных площадках, а затем, во второй половине дня, вернётся в Монако.

В общей сложности 123 спортсмена (69 мужчин и 54 женщины) с гордостью представляют Княжество в 12 дисциплинах, стремясь набрать как можно больше медалей и сохранить за Монако 4-е место среди девяти стран.

Знаменосцы Монако – Сара Аллаг (дзюдо, <52 кг) и Тео Андант (легкая атлетика, 400 м и эстафета 4×400 м)

Игры в Монако 2027 года – не за горами

Этот день открытия также был отмечен важными политическими и спортивными встречами. Генеральная ассамблея JPEE дала возможность презентовать Игры в Монако 2027 года, подтвердив, что Княжество примет у себя следующую встречу малых государств Европы.

Вместе с Князем приехала высокопоставленная официальная делегация: Лионель Бефр (правительственный советник-министр внутренних дел), Валери Брюэль-Мелькиор (посол Монако во Франции), Иветт Ламбен Берти (генеральный секретарь Олимпийского комитета Монако), Жан-Пьер Шобель (председатель Технической комиссии JPEE) и Матиас Раймон (генеральный секретарь JPEE). Они приняли участие в различных мероприятиях, организованных в рамках Игр.

Фотографии: Дирекция по связям / Мануэль Витали (Manuel Vitali).

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен – в центре торжеств Гран-при Монако 2025 года