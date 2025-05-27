Князь Альбер II и Княгиня Шарлен – в центре торжеств Гран-при Монако 2025 года
В эти выходные княжеская чета присутствовала на самых ярких событиях 82-го Гран-при Монако. От волнения в загонах до стартовой решетки и церемонии награждения – Князь и Княгиня стали свидетелями одного из самых долгожданных событий года.
Князь Альбер II и Княгиня Шарлен с особым трепетом пережили ключевые моменты Гран-при 2025 года. С самой субботы Князь погрузился в мир Формулы-1, посетив третью сессию тестовых заездов, а затем – боксы, чтобы пообщаться с командами и дирекцией гонки в компании многих известных личностей, приехавших отпраздновать это незабываемое событие как в Княжестве, так и по всему миру.
Воскресенье – день гонок – увенчало исключительные выходные победой Ландо Норриса, а вторым пришёл местный пилот Шарль Леклер, которого приветствовали местные болельщики. Оскар Пиастри занял третью ступеньку пьедестала. Во время церемонии награждения княжеская чета поздравила всех.
Еще одно яркое событие выходных – визит Князя и Княгини на стенд Ассоциации инвалидов Монако с двигательными ограничениями на крепостных стенах Монако-Вилль. В этом месте, специально спроектированном для людей с двигательными ограничениями и открывающем исключительный вид на трассу, княжеская чета раздавала кепки с автографом Шарля Леклера, олицетворяющие дорогой Княжеству дух солидарности.
82-й Гран-при Монако завершился престижным гала-вечером в Звездном зале центра Sporting Monte-Carlo опять же в присутствии княжеской четы.