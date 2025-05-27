Князь Альбер II и Княгиня Шарлен – в центре торжеств Гран-при Монако 2025 года

В эти выходные княжеская чета присутствовала на самых ярких событиях 82-го Гран-при Монако. От волнения в загонах до стартовой решетки и церемонии награждения – Князь и Княгиня стали свидетелями одного из самых долгожданных событий года.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен с особым трепетом пережили ключевые моменты Гран-при 2025 года. С самой субботы Князь погрузился в мир Формулы-1, посетив третью сессию тестовых заездов, а затем – боксы, чтобы пообщаться с командами и дирекцией гонки в компании многих известных личностей, приехавших отпраздновать это незабываемое событие как в Княжестве, так и по всему миру.

© Микаэль Алези (Michaël Alesi) / Княжеский дворец

Гран-при Монако 2025 года: после напряженной квалификации Шарль Леклер – в первом ряду на домашней трассе

Воскресенье – день гонок – увенчало исключительные выходные победой Ландо Норриса, а вторым пришёл местный пилот Шарль Леклер, которого приветствовали местные болельщики. Оскар Пиастри занял третью ступеньку пьедестала. Во время церемонии награждения княжеская чета поздравила всех.

Традиционная предгоночная церемония Князь Альбер II и его сын наследный принц Жак на круге почета Князь и Княгиня на церемонии награждения на пьедестале Фотографии выше: Дирекция по связям / Манюэль Витали (Manuel Vitali) – Эдвард Райт (Edward Wright) и княжеский дворец / Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Микаэль Алези (Michaël Alesi)

Еще одно яркое событие выходных – визит Князя и Княгини на стенд Ассоциации инвалидов Монако с двигательными ограничениями на крепостных стенах Монако-Вилль. В этом месте, специально спроектированном для людей с двигательными ограничениями и открывающем исключительный вид на трассу, княжеская чета раздавала кепки с автографом Шарля Леклера, олицетворяющие дорогой Княжеству дух солидарности. © Микаэль Алези (Michaël Alesi) / Княжеский дворец

82-й Гран-при Монако завершился престижным гала-вечером в Звездном зале центра Sporting Monte-Carlo опять же в присутствии княжеской четы.

© Княжеский дворец / Аксель Бастелло (Axel Bastello) / Микаэль Алези (Michaël Alesi)

Бернар Арно, Ли Джонджэ, Зинедин Зидан – парад звёзд на Гран-при Монако