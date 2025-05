Le Prince Albert II et la Princesse Charlène au cœur des festivités du Grand Prix de Monaco 2025

Ce week-end, le Couple Princier était présent durant les temps forts du 82e Grand Prix de Monaco. De l’effervescence des paddocks à la cérémonie du podium en passant par la grille de départ, le Souverain et son épouse ont assisté à l’un des moment les plus attendus de l’année.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont intensément vécu les moments clés de cette édition 2025. Dès le samedi, le Souverain s’est immergé dans l’univers de la Formule 1 en assistant à la troisième séance d’essais libres, avant de parcourir les stands pour échanger avec les équipes et se rendre à la direction de course, en compagnie de nombreuses personnalités venues célébrer ce rendez-vous incontournable aussi bien en Principauté, que dans le monde.

Le dimanche, jour de course, a couronné un week-end exceptionnel avec la victoire de Lando Norris, suivi du pilote local Charles Leclerc, acclamé par ses supporters locaux, et d’Oscar Piastri sur la troisième marche. Tous ont été félicités par le Couple Princier lors de la cérémonie de remise des prix.

La traditionnelle cérémonie d'avant-course Le Prince Albert II et son fils le Prince Héréditaire Jacques lors du tour d'honneur Le Prince et la Princesse lors de la remise des prix sur le podium

Autre moment fort du week-end : la visite du Prince et de la Princesse à la tribune de l’Association Monégasque des Handicapés Moteurs, installée sur les remparts de Monaco-Ville. Dans cet espace spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite et offrant une vue exceptionnelle sur le tracé, les Souverains ont distribué des casquettes dédicacées par Charles Leclerc, incarnant l’esprit de solidarité cher à la Principauté. © Michaël Alesi / Palais Princier

Enfin, la 82e édition du Grand Prix de Monaco s’est clôturée avec la prestigieuse soirée de gala dans la salle des étoiles du Sporting Monte-Carlo, toujours en présence du Couple Princier.

