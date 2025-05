Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène al centro dei festeggiamenti del Gran Premio di Monaco 2025

Nel fine settimana, la Coppia Principesca ha preso parte ai momenti salienti dell’82ª edizione del Gran Premio di Monaco. Dal fermento dei paddock alla cerimonia del podio, passando per la griglia di partenza, il Sovrano e sua moglie hanno vissuto intensamente uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno seguito con entusiasmo i momenti clou di questa edizione 2025. Già da sabato, il Sovrano si è immerso nell’universo della Formula 1 assistendo alla terza sessione di prove libere, prima di fare visita ai box per scambiare qualche parola con i team e raggiungere la direzione gara. Il tutto accompagnato da numerose personalità arrivate nel Principato per celebrare questo evento iconico non solo a livello locale, ma anche internazionale.

“Non sono soddisfatto del secondo posto, ma è un risultato positivo per la squadra”: Charles Leclerc, secondo dietro Lando Norris sul leggendario circuito del Principato

Domenica, giorno della gara, ha coronato un weekend eccezionale con la vittoria di Lando Norris, seguito dal pilota monegasco Charles Leclerc, acclamato dai suoi tifosi, e da Oscar Piastri sul terzo gradino del podio. Il Principe e la Principessa si sono congratulati con tutti e tre i piloti durante la cerimonia di premiazione.

Altro momento significativo del weekend è stata la visita del Principe e della Principessa alla tribuna dell’Associazione Monegasca dei Disabili Motori, allestita sui bastioni di Monaco-Ville. Questo spazio, pensato appositamente per le persone con mobilità ridotta e con una vista eccezionale sul circuito, ha accolto i Sovrani che hanno distribuito cappellini autografati da Charles Leclerc, incarnando lo spirito di solidarietà tanto caro al Principato. © Michaël Alesi / Palazzo del Principe

Infine, l’82ª edizione del Grand Prix si è conclusa con l’esclusiva serata di gala nella Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, sempre alla presenza della Coppia Principesca.

