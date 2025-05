Giochi dei piccoli stati d’Europa 2025: il Principe Alberto II al fianco della delegazione monegasca in Andorra

Fedele alla tradizione, il Principe Alberto II si è recato in Andorra per sostenere gli atleti del Principato alla vigilia del via ufficiale della 20ª edizione dei Giochi dei piccoli stati d’Europa.

Nel pomeriggio di lunedì, il Sovrano ha condiviso un momento speciale con tutta la delegazione monegasca, accompagnato da Mélanie-Antoinette de Massy, presidente della Federazione monegasca di tennis, e da Yvette Lambin Berti, segretario generale del Comitato olimpico monegasco (COM).

Nonostante un’agenda fittissima, il Principe ha voluto essere presente in Andorra, ribadendo un sostegno che non manca mai a ogni edizione dei Giochi. Un supporto morale e simbolico fondamentale per gli atleti monegaschi, che da questa vicinanza traggono ancora più motivazione per dare il massimo.

Festeggiamenti per i compleanni di Léa Maric, Eliza Nikandrov, Lisa Pou, Esteban Faure (nuoto), Boris Jeremenko (tiro), Pierre Barre Laffay, Célia Damoura e Giorgia Sartorelli (volley).

La competizione entra nel vivo

Dopo le riunioni tecniche di lunedì, da martedì si comincia a fare sul serio per i rappresentanti del Principato. In programma ci sono dieci discipline: tennis, tiro sportivo, tennis da tavolo, karate, nuoto, basket 3×3, judo, ciclismo, volley e atletica.

Il Principe Alberto II, presente anche alla grande cerimonia di apertura di lunedì sera, seguirà alcune competizioni prima di fare rientro a Monaco nel primo pomeriggio.

In totale, sono 123 gli atleti (69 uomini e 54 donne) che rappresentano con orgoglio il Principato in 12 discipline, con l’obiettivo di portare a casa il maggior numero possibile di medaglie e mantenere il 4° posto che Monaco occupa tra le nove nazioni in gara.

I due portabandiera monegaschi: Sara Allag (judo, -52 kg) e Téo Andant (atletica, 400m e staffetta 4×400m)

Monaco 2027 nel mirino

Questa giornata inaugurale è stata segnata anche da importanti incontri politici e sportivi. Durante l’assemblea generale dei Giochi è stata ufficialmente presentata l’edizione Monaco 2027, confermando che sarà proprio il Principato a ospitare il prossimo appuntamento dei piccoli Stati d’Europa.

Una delegazione ufficiale di alto livello ha affiancato il Sovrano: Lionel Beffre (consigliere di governo-ministro dell’Interno), Valérie Bruell-Melchior (ambasciatrice di Monaco in Francia), Yvette Lambin Berti (segretario generale del Comitato olimpico monegasco), Jean-Pierre Schoebel (presidente della commissione tecnica dei Giochi) e Mathias Raymond (segretario generale dei Giochi) hanno tutti preso parte agli eventi organizzati a margine della competizione.

