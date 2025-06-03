Монако — одно из самых безопасных мест для ЛГБТ-путешественников
Княжество Монако вошло в число 15 самых безопасных стран для путешественников из ЛГБТ-сообщества. Вместе с Монако в список вошли такие страны, как Германия, Канада и Швеция — признанные лидеры в вопросах равноправия и инклюзивности.
Этот международный рейтинг, опубликованный The Times 22 мая, отмечает страны, где представители ЛГБТК+ могут чувствовать себя спокойно и комфортно — благодаря поддерживающим законам, открытой культуре и общему уровню толерантности.
Хотя в Монако пока нет закона о браках между людьми одного пола, здесь действует договор о совместной жизни — Union Libre. Он даёт однополым парам определённые юридические права и признание со стороны государства. Также в Монако запрещены дискриминация, язык ненависти и любые акты насилия на почве сексуальной ориентации — что делает страну ещё более безопасной для всех, независимо от ориентации.
В рейтинг 15 самых безопасных стран для ЛГБТ-путешественников вошли:
- Германия
- Таиланд
- Дания
- ЮАР
- Монако
- Уругвай
- Аруба
- Швеция
- Мальта
- Колумбия
- Канада
- Мексика
- Французская Полинезия
- Австралия
- Тайвань
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