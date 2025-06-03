Монако — одно из самых безопасных мест для ЛГБТ-путешественников

Княжество Монако вошло в число 15 самых безопасных стран для путешественников из ЛГБТ-сообщества. Вместе с Монако в список вошли такие страны, как Германия, Канада и Швеция — признанные лидеры в вопросах равноправия и инклюзивности.

Этот международный рейтинг, опубликованный The Times 22 мая, отмечает страны, где представители ЛГБТК+ могут чувствовать себя спокойно и комфортно — благодаря поддерживающим законам, открытой культуре и общему уровню толерантности.

Хотя в Монако пока нет закона о браках между людьми одного пола, здесь действует договор о совместной жизни — Union Libre. Он даёт однополым парам определённые юридические права и признание со стороны государства. Также в Монако запрещены дискриминация, язык ненависти и любые акты насилия на почве сексуальной ориентации — что делает страну ещё более безопасной для всех, независимо от ориентации.



В рейтинг 15 самых безопасных стран для ЛГБТ-путешественников вошли: