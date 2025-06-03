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Монако — одно из самых безопасных мест для ЛГБТ-путешественников

Автор: Monaco Tribune
Опубликовано 3 июня 2025
Монако unsplash
Сегодня более 30 стран в мире официально признают однополые браки © Педро Бариак / Unsplash
Автор: Monaco Tribune
- 3 июня 2025

Княжество Монако вошло в число 15 самых безопасных стран для путешественников из ЛГБТ-сообщества. Вместе с Монако в список вошли такие страны, как Германия, Канада и Швеция — признанные лидеры в вопросах равноправия и инклюзивности.

Этот международный рейтинг, опубликованный The Times 22 мая, отмечает страны, где представители ЛГБТК+ могут чувствовать себя спокойно и комфортно — благодаря поддерживающим законам, открытой культуре и общему уровню толерантности.

Хотя в Монако пока нет закона о браках между людьми одного пола, здесь действует договор о совместной жизни — Union Libre. Он даёт однополым парам определённые юридические права и признание со стороны государства. Также в Монако запрещены дискриминация, язык ненависти и любые акты насилия на почве сексуальной ориентации — что делает страну ещё более безопасной для всех, независимо от ориентации.

В рейтинг 15 самых безопасных стран для ЛГБТ-путешественников вошли:

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  • Германия
  • Таиланд
  • Дания
  • ЮАР
  • Монако
  • Уругвай
  • Аруба
  • Швеция
  • Мальта
  • Колумбия
  • Канада
  • Мексика
  • Французская Полинезия
  • Австралия
  • Тайвань

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