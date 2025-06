Monaco tra le 15 destinazioni più sicure per i viaggiatori LGBT

Oggi sono oltre 30 le nazioni in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso è riconosciuto © Pedro Bariak / Unsplash

Il Principato rientra in una recente classifica internazionale delle 15 destinazioni più sicure per i viaggiatori LGBT, insieme a Paesi come Germania, Canada e Svezia.

Secondo The Times, questa graduatoria, pubblicata il 22 maggio, riunisce le nazioni in cui legislazione, cultura e accoglienza rendono il soggiorno sereno e inclusivo per le persone LGBTQ+.

Sebbene il Principato non riconosca ancora il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha introdotto il contratto di convivenza (Union Libre), che garantisce diritti legali alle coppie omosessuali. Le leggi monegasche vietano inoltre i discorsi d’odio e gli atti di violenza basati sull’orientamento sessuale.

Tra i Paesi presenti nella classifica troviamo:

Germania

Thailandia

Danimarca

Sudafrica

Monaco

Uruguay

Aruba

Svezia

Malta

Colombia

Canada

Messico

Polinesia francese

Australia

Taiwan

