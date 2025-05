United Airlines inaugura il diretto Nizza-Washington: la Riviera si apre alla capitale americana

Il volo inaugurale ha segnato l’inizio di una nuova era di collegamenti transatlantici per la Costa Azzurra.

Dal 23 maggio, i viaggiatori della Riviera francese possono volare direttamente a Washington D.C. senza scali, grazie alla nuova tratta stagionale operata da United Airlines. Questo collegamento inedito, attivo quattro volte a settimana con un Boeing 767-300, conferma l’interesse crescente che Nizza esercita sulla clientela americana più facoltosa.

Il nuovo collegamento rientra in quella che è la più ampia espansione internazionale mai intrapresa dalla compagnia aerea. Con questa nuova rotta, United aumenta di oltre il 30% il numero di posti disponibili in partenza da Nizza verso gli Stati Uniti per l’estate 2025, segnale chiaro dell’interesse sempre più forte degli americani verso il fascino della Riviera.

@ Aeroporti della Costa Azzurra / J. Kelagopian

“Questo volo diretto offre ancora più possibilità di viaggio ai nostri clienti di Nizza, Monaco e di tutta la Costa Azzurra”, sottolinea Grégoire Dutoit, direttore commerciale di United Airlines per la Francia. La tratta garantisce anche l’accesso a oltre 130 destinazioni statunitensi grazie ai collegamenti con gli hub di Washington D.C. e New York/Newark.

A bordo del Boeing 767-300, l’esperienza di viaggio si suddivide in tre classi: 30 suite United Polaris in business class con accesso diretto al corridoio, 24 posti Premium Plus e 149 in economica. La business class propone piatti raffinati, prodotti benessere firmati Therabody e partnership esclusive con Saks Fifth Avenue che rendono il viaggio ancora più confortevole.

Questa nuova rotta si aggiunge al collegamento già attivo Nizza–New York/Newark e ai voli quotidiani tra Parigi e gli Stati Uniti. Per Franck Goldnadel, Presidente del Consiglio di Direzione degli Aeroporti della Costa Azzurra, questa tratta “è la dimostrazione dell’attrattiva sempre più forte del nostro territorio” e risponde alla volontà di “collegare meglio la nostra regione con le grandi metropoli mondiali”.

Un collegamento aereo di lusso che cambia la geografia dei viaggi tra l’Europa mediterranea e l’America.