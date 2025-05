Monaco parmi les 15 destinations les plus sûres pour les voyageurs LGBT

Aujourd'hui, il existe plus de 30 nations où le mariage entre personnes du même sexe est légitimé © Pedro Bariak / Unsplash

La Principauté figure dans un récent classement international des 15 pays les plus sûrs pour les voyageurs LGBT, aux côtés de destinations comme l’Allemagne, le Canada et la Suède.

Selon The Times, ce palmarès, publié le 22 mai, met en lumière les nations où la législation, la culture et l’accueil rendent les séjours sereins et inclusifs pour les personnes LGBTQ+.

Si la Principauté ne reconnaît pas encore le mariage entre personnes de même sexe, elle a toutefois instauré le contrat de vie commune (Union Libre), qui accorde des droits légaux aux couples homosexuels. Les lois monégasques prohibent par ailleurs les discours de haine et les actes de violence fondés sur l’orientation sexuelle.

Parmi les pays du palmarès, on retrouve :

Allemagne

Thaïlande

Danemark

Afrique du Sud

Monaco

Uruguay

Aruba

Suède

Malte

Colombie

Canada

Mexique

Polynésie française

Australie

Taïwan

Témoignage : Être jeune et LGBT à Monaco, l’espoir d’une inclusion plus forte