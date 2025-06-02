Где можно бесплатно поиграть в пляжный волейбол недалеко от Монако?

В Княжество и его окрестности пришли солнечные дни! На пляжах – всё больше народа, как и на волейбольных площадках. Волейбол стремительно развивается.

«Победа – за нами!» Выйдя из моря и растянувшись на солнце, вы, вероятно, уже слышали подобные восклицания. На площадке для пляжного волейбола, заполненной мотивированными отдыхающими и местными жителями, наверняка идёт ожесточенный матч, который закончится только с наступлением темноты.

Однако не все пляжи Приморских Альп оборудованы волейбольными сетками и разметкой на песке. Редакция Monaco Tribune нашла несколько мест, где можно совместить солнечные ванны и волейбольный матч с друзьями.

Ментон

Город лимонов, Ментон ежедневно привлекает на свои пляжи тысячи туристов. В конце пляжа Саблетт, на территории Ронделли, есть волейбольная площадка с сильным итальянским акцентом! Эта популярная площадка в течение дня становится местом множества яростных матчей. Летом, по четвергам вечером, там будут проходить мини-турниры, организованные молодёжной службой. Чтобы зарегистрироваться – нет ничего проще – просто зайдите туда.

В Ментоне, в конце пляжа Саблетт, можно поиграть в пляжный волейбол! © Спортивный департамент Ментона

Для расширения предложения на территории Ронделли была создана новая песчаная площадка размером 30 x 20 метров без сеток и разметки. Вы можете принести свою сетку, а скоро там будут установлены ворота для пляжного гандбола. Еще одна площадка доступна в нижней части квартала Борриго, в направлении Рокбрюн.

Полезная информация:

Адрес: Ронделли и пляж Борриго

Площадки в свободном доступе

Автобусные остановки поблизости и железнодорожная станция Ментон Гараван находятся рядом с Ронделли

Парковка на месте

Контакты: Спортивный департамент Ментона – 04 92 10 50 47

Кап-д’Ай

Отправляйтесь на пляж Марке в Кап-д’Ай, где вас ждёт прекрасная площадка с видом на арки стадиона «Луи-II». Эта площадка, доступная всем желающим и окруженная многочисленными ресторанами, является единственной на всём пляже и в часы пик здесь очень многолюдно. Чтобы вам было чем заняться, пока площадка освободится, в нескольких метрах от отеля есть площадки для игры в петанк. Летом на этой площадке пройдут турниры по пляжному волейболу и пляжному футболу.

В двух шагах от Княжества отправляйтесь на пляж Марке в Кап-д’Ай, чтобы поиграть в волейбол © Cap d’Ail Town Hall

Полезная информация:

Адрес: Пляж Марке в Кап-д’Ай

Площадка в свободном доступе

Парковка на месте

Контакты: Спортивный департамент Кап-д’Ай – 04 93 78 96 40

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Больё

Отправляйтесь в Больё-сюр-Мер, а точнее на семейный пляж Птит-Африк, чтобы попасть на эту площадку. Здесь также есть детская площадка и несколько ресторанов, где весело будет и взрослым, и детям! Отличное транспортное сообщение: автобусная остановка находится менее чем в 500 метрах. Площадка доступна для всех без бронирования! Обратите внимание, что здесь – только естественное освещение.

Полезная информация:

Адрес: Пляж Птит-Африк

• Автобусная остановка и железнодорожная станция Больё-сюр-Мер находятся рядом.

Парковка на месте

• Контакты: Мэрия Больё – 04 93 76 47 00

Английская набережная

В Ницце, недалеко от набережной Соединённых штатов, две площадки для пляжного волейбола привлекают множество прохожих! Они открыты только для членов Nice Volleyball, но вы можете приобрести дневной абонемент за 3 евро, чтобы принять участие в системе выигрышей. Площадка открыта с 11:00 до 23:00 каждый день, приоритет на площадку отдается членам NVB.

Великолепные площадки Les Ponchettes пользуются популярностью в течение всего дня, до самого заката. © Nice Beach Volley через Facebook

Полезная информация:

Адрес: Площадки Les Ponchettes – Ницца

Автобусные остановки, железнодорожная станция и трамвайные остановки находятся рядом.

Парковка на месте

Контакты: Сайт интернет Nice Volleyball

По Английской набережной направляемся в аэропорт, где вас ждут две бесплатные волейбольные площадки. Однако эти места очень популярны, а цены на них высокие.

Кампус Вальроз

Кампус Вальроз предоставляет вам свою площадку. Она открыта для всех, не только для студентов. Забронировать её можно онлайн. Предлагаются две формы игр: свободная игра с возможностью резервирования площадки в течение запланированного времени и тренировки под руководством для совершенствования навыков игры в пляжный волейбол двое на двое. Чтобы зарезервировать место, необходимо создать учетную запись на сайте.

Полезная информация:

Адрес: 28 Avenue Valrose – 06100 Ницца

Автобусные и трамвайные остановки находятся рядом.

Бронирование по времени онлайн

Контакты: Университет Лазурного Берега – 04 89 15 00 00

Шоппинг и волейбол в Сен-Лоран-дю-Вар

Отправляйтесь в Сен-Лоран-дю-Вар и Кап-3000, чтобы заняться спортом после прекрасного дня шопинга. Там вас ждут три волейбольные площадки, расположенные рядом. Три площадки позволяют регулярную ротацию, и игроки довольно хорошо распределены. Некоторые места могут быть зарезервированы спортивными клубами, но как минимум одна площадка всегда находится в свободном доступе. Уровень там может быть довольно высоким, и обстановка определенно стоит того! Эти площадки высочайшего качества также одобрены для проведения международных соревнований.

Полезная информация:

Часы работы: с 08:00 до 20:00

Автобусная остановка и железнодорожная станция Сен-Лоран-дю-Вар находятся рядом.

На месте есть парковка Cap3000

Контакты: Департамент спорта Сен-Лоран-дю-Вар: 04 92 12 41 98

Три первоклассных площадки в великолепном месте © Explore Nice Côte d’Azur

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Правильные решения

Мы рекомендуем приходить пораньше днём или ранним вечером, так как с 16:00 до 19:00 на площадках обычно многолюдно. Не забудьте свой мяч (он может пригодиться для игры), поскольку в окрестностях их продают лишь немногие магазины, и не забудьте взять с собой кепку, солнцезащитные очки или и то, и другое, поскольку солнце сильно печёт на песке. Перед приездом возьмите с собой бутылку воды и что-нибудь перекусить, чтобы избежать риска солнечного удара или потери сил. Наконец, обязательны купальники и полотенца, чтобы можно было немного окунуться в воду между матчами!

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