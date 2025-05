Où jouer gratuitement au beach volley aux alentours de Monaco ?

À Nice, locaux et touristes se retrouvent chaque soir sur les différents terrains au bord de la promenade des Anglais © Monaco Tribune

Les beaux jours sont arrivés en Principauté et ses alentours ! Les plages sont de plus en plus prisées, tout comme les terrains de volley, un sport en pleine expansion.

« On prend la gagne ! » Au cours d’une tranquille séance de bronzage, vous avez déjà sans doute entendu cette phrase entre deux plongeons. Un peu plus loin, un terrain de beach-volley, envahi par des vacanciers et des locaux déterminés, accueillait sûrement un match acharné qui ne s’arrêtera que quand la lumière déclinera.

Mais toutes les plages des Alpes-Maritimes ne sont pas équipées de filets et de lignes tracées dans le sable. Alors, Monaco Tribune a repéré quelques spots où vous pourrez allier bronzage et matchs de volley entre amis.

Les terrains mentonnais :

Ville du citron, Menton est célèbre pour attirer des milliers de touristes sur ses plages au quotidien. Au bout de la plage des Sablettes, sur le site Rondelli, se trouve un terrain de volley au fort accent italien ! Souvent prisé, ce terrain accueille de nombreuses parties endiablées tout au long de la journée. En soirée durant l’été, des minis-tournois organisés par le service jeunesse y auront lieu tous les jeudis soir. Pour s’y inscrire, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur place.

À Menton, rendez-vous au bout de la plage des Sablettes pour jouer au beach volley ! © Service des Sports de Menton

Pour élargir l’offre, un nouvel espace ensablé de 30 mètres par 20 a été créé sur le site Rondelli, sans filets et sans lignes tracées. Vous pouvez y emmener votre propre filet et des cages de beach handball devraient bientôt y être installées. Un autre terrain est disponible en bas du quartier du Borrigo, en direction de Roquebrune.

Infos pratiques :

Adresses : Site Rondelli et Plage du Borrigo

Terrains en accès libre

Arrêts de bus à proximité et gare de Menton Garavan a proximité du Site Rondelli

Parking sur place

Contact : Service des sports de Menton – 04 92 10 50 47

À Cap d’Ail :

Direction la Plage Marquet à Cap d’Ail où un joli terrain avec vu sur les arches du Stade Louis II vous attend. En accès libre et entouré de nombreux restaurants, ce terrain est le seul pour toute la plage et il est très souvent bondé aux heures de pointe. Pour vous faire patienter, plusieurs terrains de pétanque sont disponibles à quelques mètres. Sur ce terrain, un tournoi de beach volley et un tournoi de beach soccer seront organisés au cours de l’été.

À deux pas de la Principauté, rendez-vous sur la plage Marquet de Cap d’Ail pour une pause volley © Mairie de Cap d’Ail

Infos pratiques :

Adresse : Plage Marquet Cap d’Ail

Terrain en accès libre

Parking sur place

Contact : Service des sports de Cap d’Ail – 04 93 78 96 40

Le guide complet pour profiter des piscines à Monaco

À Beaulieu :

Rendez-vous à Beaulieu-sur-Mer, plus précisément sur la plage familiale la Petite Afrique pour découvrir ce terrain. Entouré d’un jardin pour enfants et de plusieurs restaurants, petits et grands peuvent s’y amuser ! Très bien desservi avec un arrêt de bus à moins de 500 mètres, le terrain est accessible à tous, sans réservation ! Attention, il n’a pour éclairage que la lumière naturelle.

Infos pratiques :

Adresse : Plage de la Petite Afrique

Arrêt de bus et gare de Beaulieu-sur-Mer a proximité

Parking sur place

Contact : Mairie de Beaulieu – 04 93 76 47 00

Sur la Promenade des Anglais :

À Nice, au niveau du Quai des États-Unis, deux terrains de beach volley attirent de nombreux passants ! Ces derniers sont réservés aux licenciés du Nice Volley-Ball mais vous pouvez acheter un pass journalier de 3 euros pour prendre part à un système de gagnes. Ouvert de 11h à 23h tous les jours, la priorité sur les terrains est donnée aux licenciés du NVB.

Les magnifiques terrains des Ponchettes sont prisés tout au long de la journée, jusqu’au coucher du soleil

© Nice Beach Volley via Facebook

Infos pratiques :

Adresse : Terrains des ponchettes – Nice

Arrêts de bus, gare et arrêts de tram à proximité

Parking sur place

Contact : Site internet du Nice Volleyball

On reste sur la Promenade des Anglais et on prend la direction de l’aéroport où deux terrains de volley en libre accès vous attendent. Cependant, ces terrains sont très prisés et les places y sont chères.

Au campus Valrose :

Le Campus Valrose vous met un terrain à disposition. Ouvert à tous et pas seulement aux étudiants, il est possible de réserver un créneau en ligne. Deux formes de pratiques y sont proposées : en pratique libre avec réservation possible du terrain sur la plage horaire envisagée, en entrainements dirigés pour progresser dans la pratique du beach-volley en deux contre deux. Il faut se créer un compte sur le site pour pouvoir réserver un créneau.

Infos pratiques :

Adresse : 28 Avenue Valrose – 06100 Nice

Arrêt de bus et tram à proximité

Réservation des créneaux en ligne

Contact : Université Côte d’Azur – 04 89 15 00 00

Shopping et volley à Saint-Laurent du Var :

Direction Saint-Laurent-du-Var et Cap 3000 pour une séance de sport après une belle journée de shopping. Vous y trouverez trois terrains de volley côte à côte. Les trois terrains permettent des rotations régulières, et le monde est assez bien réparti. Certains créneaux peuvent être réservés par les clubs sportifs mais au moins un terrain est toujours en accès libre. Le niveau peut y être assez élevé et le cadre en vaut vraiment le détour ! D’une qualité supérieure, ces terrains sont également homologués pour accueillir des compétitions internationales.

Infos pratiques :

Horaires d’ouverture : de 8 heures à 20 heures

Arrêts de bus et gare de Saint-Laurent-du-Var à proximité.

Parking de Cap3000 disponible sur place

Contact : Service des sports de Saint-Laurent-du-Var : 04 92 12 41 98

Trois terrains de qualité superieure dans un cadre splendide © Explore Nice Côte d’Azur

Les volleyeuses de l’AS Monaco Volley-Ball sont championnes de Nationale 2

Les bons réflexes à adopter :

Nous vous conseillons de venir tôt dans la journée ou en début de soirée, les terrains sont souvent bondés entre 16h et 19h. N’oubliez pas votre ballon (ça peut servir pour jouer) car peu de boutiques en vendent aux alentours et pensez à vous munir d’une casquette, d’une paire de lunettes de soleil ou bien les deux car le soleil tape fort sur le sable. Avant votre venue, prévoyez également une bouteille d’eau et de quoi grignoter pour éviter tous risques d’insolation ou de perte d’énergie. Enfin, maillots et serviettes sont obligatoires pour vous rafraîchir avec un petit plongeon entre les matchs !