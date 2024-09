L’histoire de Peace and Sport retracée dans un documentaire

Le Prince Albert II, entouré de Joël Bouzou, Président-Fondateur de Peace and Sport et de Jean-Jérôme PERRIN-MORTIER, Directeur Général, et de Geneviève Berti, Directrice de la Communication. © Direction de la Communication-Manuel Vitali

Il a été diffusé sur Monaco Info, le 21 septembre, à l’occasion de la journée internationale de la paix.

C’est un nouveau documentaire palpitant, retraçant son histoire, qu’a dévoilé l’organisation monégasque Peace and Sport le jeudi 19 septembre dernier au Théâtre Princesse Grace. Le Prince Albert II, Joël Bouzou, Président-Fondateur de Peace and Sport, Marlène Nidecker, Représentante des Champions de la Paix et médaillée olympique de taekwondo ; Jean-Jérôme Parrin-Mortier, Directeur Général de Peace and Sport et d’autres personnalités ont assisté à la projection.

Baptisé « La flamme de la paix – Peace and Sport à travers le monde », ce documentaire de 52 minutes, réalisé par la Direction de la Communication du Gouvernement princier, met en lumière le travail de l’organisation, au travers de témoignages et d’images inédites. C’est dans cette optique que l’équipe de Monaco Info a accompagné Peace and Sport au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Inde ou encore un Afrique, pendant un an.

« Le sport est bien plus qu’un spectacle ; il est une solution, un vecteur de paix fondé sur l’équité et le respect. Cette vision, partagée avec S.A.S. le Prince Albert II, est illustrée dans ce documentaire à travers les actions concrètes menées dans le monde entier » a déclaré Joël Bouzou à ce sujet.

Depuis 2007, Peace and Sport démontre par son engagement à travers le monde que le sport est un vecteur de développement social. Elle a aussi pour but d’ériger la Principauté comme la capitale mondiale du sport au service de la paix.