Lire les actualités de l’AS Monaco en monégasque ? C’est désormais possible !

Choisissez « Munegascu » tout en haut à droite de la page © Capture d'écran AS Monaco

L’AS Monaco franchit un nouveau cap dans ses festivités du Centenaire. Après la sortie d’un livre et d’un film retraçant son histoire, le club de la Principauté a lancé, ce mercredi 19 novembre, une version de son site internet en langue monégasque, accessible à tous.

Précisément depuis la fête nationale, cette nouvelle version du site a été lancée. Les supporters de l’AS Monaco peuvent désormais découvrir l’histoire du club et ses dernières actualités en « munegascu » (monégasque), une langue inscrite au patrimoine culturel de la Principauté.

Publicité

Ce projet innovant, fruit d’une collaboration avec la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS) et des enseignants locaux, vise à promouvoir la langue et la culture de la Principauté.

« Daghe Munegu ! » (Allez Monaco) ne sera plus la seule expression familière des fans. Grâce à cette nouvelle version du site, ils pourront plonger plus profondément dans les racines culturelles de leur club et de leur région. Cette initiative permet aussi aux jeunes générations, souvent familières avec quelques mots du dialecte, de s’initier davantage à la langue.

Centenaire de l’AS Monaco : un livre officiel qui retrace l’histoire incroyable du Club

Une collaboration éducative unique

Ce projet est également éducatif puisqu’il a impliqué plusieurs élèves monégasques dans la traduction des textes et s’inscrit dans une démarche de préservation et de valorisation de la langue locale.

Il répond à l’ambition de l’AS Monaco de renforcer son ancrage territorial tout en poursuivant sa mission de rayonnement à l’international, son site étant également disponible en français, anglais, italien et russe.

Le monégasque : une langue apprise à école

L’histoire du monégasque est indissociable de l’éducation dans la Principauté. C’est en 1976 que le Prince Rainier III a rendu l’enseignement de la langue obligatoire dans les écoles primaires publiques. Depuis, l’apprentissage du monégasque fait partie du cursus scolaire des jeunes Monégasques, de la primaire au collège (puis de manière facultative au lycée), avec un concours chaque année au mois de mai, qui met en valeur les meilleurs élèves.

L’AS Monaco, fidèle à ses racines, continue donc de renforcer ce lien avec son territoire en intégrant la langue monégasque dans ses outils de communication. Une belle manière de célébrer un Centenaire tout en œuvrant pour la préservation du patrimoine vivant de la Principauté !

À quoi s’attendre ?

Stadi Luì II ndu : A stagiùn 1984-1985 è stà marcà cun l’inaugüraçiùn d’u noevu Stadi Luì IIndu. Ün bijù d’architetüra de 20 000 posti setai (ancoei limitau a 17 000). A l’inaugüraçiùn, u stadi prupusava, ün ciû d’u terrèn de futbòl, üna pista d’atletismu, üna sala unispòrt de 3 000 posti, üna piscina olìmpica, tante sale de sport, a sede d’u clüb, u çentru de furmaçiùn, e tambèn ün’üniversità e tanti ufiçi.

Alors, tout compris ?

© AS Monaco

Le Prince Albert II assiste à l’exceptionnel dîner de gala du Centenaire de l’AS Monaco