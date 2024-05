Concours de Langue Monégasque 2024

Obligatoire dès la primaire et jusqu’en classe de 3ème, le monégasque – parlé par environ 5000 personnes – est un patrimoine précieux à Monaco

Organisé conjointement par la Mairie de Monaco, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ainsi que le Comité National des Traditions Monégasques, le Concours de Langue Monégasque débutera cette année encore, au mois de mai avec les épreuves écrites.

Les élèves scolarisés en classe de 2nde présenteront les épreuves écrites lundi 13 mai de 14h à 15h.

Les collégiens en classe de 6ème et 5ème, mardi 14 mai de 8h à 10h, et les 4ème et 3ème, ce même jour de 10h à 12h.

Place ensuite aux élèves de CM2, pour lesquels l’examen est programmé mercredi 15 mai entre 8h45 et 9h30.

Cette année encore, ces épreuves se dérouleront au sein des établissements scolaires respectifs.

Viendra ensuite le second volet du concours, réunissant les meilleurs élèves sélectionnés à l’écrit, qui présenteront l’épreuve orale qui, elle, aura lieu dans la nouvelle Salle du Conseil de la Mairie de Monaco la semaine du 3 juin 2024.

Au total cette année, ce sont 1919 élèves qui participeront au Concours (contre 1886 l’an dernier). En 2023, 61 élèves d’écoles monégasques ont été récompensés pour leur participation au Concours de langue monégasque.

La Remise des prix du Concours de Langue Monégasque aura lieu le jeudi 20 juin 2024 dans la Cour d’Honneur de la Mairie de Monaco à 19h30.

