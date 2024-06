72 élèves récompensés au Concours de langue monégasque 

1919 élèves ont participé au Concours de langue monégasque mais seulement une poignée d’entre eux ont été salués pour leur niveau lors d’une soirée spéciale.

La remise des prix du traditionnel concours de langue monégasque a eu lieu le 20 juin 2024 dans la cour d’honneur de la Maire de Monaco en présence du Prince Albert II et d’autres personnalités de la Principauté telles que le Maire Georges Marsan, plusieurs membres du Conseil Communal, Mélanie-Antoinette de Massy, Claude Manzone, Présidente du Comité National des Traditions Monégasques ainsi que des représentants du Gouvernement Princier, des entités culturelles et des plus Hautes Instances de la Principauté.

La soirée de remise des prix s’est ouverte avec l’hymne monégasque interprété par la chorale U Cantin d’A Roca, avant que l’adjointe au maire, Karyn Ardisson Salopek, prenne la parole. Elle a notamment souligné le fait « qu’apprendre l’histoire, les traditions et la langue du pays ne signifie pas se replier dans un territoire. Bien au contraire ! Cela permet de se lier à une mémoire collective et à une identité. C’est un bel hommage au Pays et au parler si expressif de nos ancêtres ».

Un moment culturel chaleureux

Cette année, ils étaient 1919 élèves scolarisés du CM2 à la Terminale à prendre part aux épreuves écrites éliminatoires et ce sont 72 d’entre eux, soit 11 de plus que l’an dernier, qui ont été retenus pour les épreuves orales avant d’être primés lors de ce concours. En présence de leurs familles, des professeurs et donateurs, ces derniers ont reçu de nombreux prix.

La cérémonie a également été marquée par une saynète en franco-monégasque interprétée par six jeunes élèves. De quoi faire perdurer ce patrimoine précieux encore longtemps à Monaco !