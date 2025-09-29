Pass’Sport Culture : les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 2025-2026

Le Pass’Sport Culture propose aux jeunes, âgés de 11 à 25 ans, des activités culturelles et sportives pendant les vacances scolaires © Gouvernement Princier

Les jeunes de 11 à 25 ans peuvent désormais s’inscrire au programme d’activités des vacances scolaires 2025-2026.

Le Pass’Sport Culture ouvre sa campagne d’adhésion pour cette rentrée 2025-2026. Le programme s’adresse aux Monégasques, résidents et élèves scolarisés dans la Principauté âgés de 11 à 25 ans. Pendant chaque période de congés scolaires, les participants accèdent à diverses activités sportives et culturelles encadrées. Fruit d’une collaboration entre la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, la Direction des Affaires Culturelles et plusieurs associations locales, ce dispositif vise à proposer un cadre structuré favorisant le développement personnel des adolescents et jeunes adultes.

Inscription numérique via Extended Monaco

Les familles intéressées peuvent s’inscrire dès maintenant pour bénéficier du programme lors des vacances de la Toussaint. Deux options sont disponibles : une démarche en ligne via le portail loisirsdenjs.gouv.mc, réservée aux détenteurs d’un compte existant au Centre de Loisirs Prince Albert II ou au Pass’Sport Culture, ou un dépôt de dossier papier au Centre d’Information de l’Éducation Nationale (CIEN).

La procédure numérique permet désormais de remplir et signer les documents PDF sans impression, grâce au programme de modernisation Extended Monaco qui simplifie les démarches administratives monégasques.

Après validation de l’inscription par les services compétents, chaque jeune reçoit une carte d’adhérent valable pour l’année scolaire. Le calendrier détaillé des activités proposées est publié en ligne quinze jours avant chaque période de vacances. Les réservations s’effectuent directement au CIEN, par téléphone ou courriel.

Informations pratiques