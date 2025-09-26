Festival de surprises pour les fans de la Roca Team pendant la soirée de lancement de la saison 2025-2026

Trophée de la Supercoupe dans les mains de Mike James, les joueurs ont pris la pose devant leurs supporters © Loïc Savaresse - AS Monaco Basket

Près de 800 supporters étaient présents hier soir dans les travées de Gaston-Médecin pour assister à la traditionnelle soirée des fans de l’AS Monaco Basket.

Entre découverte des nouveaux maillots et moments d’échange privilégiés avec les joueurs, l’événement a tenu toutes ses promesses. À Barcelone, où ils rencontraient les dirigeants de l’Euroleague pour discuter de l’obtention de la licence Euroleague, le président Aleksej Fedoricsev et le manager général Oleksiy Yefimov n’ont pas pu être présents.

Des abonnés conquis

Cette saison, le club enregistre son plus grand nombre d’abonnés, témoignant de l’engouement croissant autour de la Roca Team. La soirée permettait aux supporters de récupérer leurs précieux sésames. Dans leurs sacs, un porte clé ainsi qu’une écharpe personnalisée avec le numéro de leur place et leur nom – un détail qui a touché les supporters présents. « C’est super parce qu’il y a le numéro de notre place avec notre nom », confie Stéphane, venu accompagné de Coleen pour cette soirée d’avant-saison.

Coleen et Stéphane, abonnés heureux et conquis par cette soirée © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Les fans ont également découvert les nouveaux maillots, dévoilés en début de semaine, arborant fièrement la carte de la Principauté. Stéphane apprécie ce clin d’œil local : « Très joli et original avec la carte de la Principauté. Ça a du sens pour une équipe comme celle-ci. »

Des écharpes personnalisées pour chaque abonné © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Des joueurs très… joueurs

Sous les applaudissements du public, les joueurs ont ensuite fait un par un leur entrée sur le parquet. Le meneur américain Mike James, tout sourire, a été chaleureusement accueilli. Durant plus d’une heure, l’effectif s’est prêté au jeu des questions-réponses et à diverses animations ludiques. Mike James et Matthew Strazel, complices sur et en dehors du terrain

© Loïc Savaresse – Monaco Tribune Il aura fallu une minute et neuf secondes à Terry Tarpey pour terminer un Rubbik’s Cube

© Loïc Savaresse – Monaco Tribune

Les nouvelles recrues, Nikola Mirotic, Yoan Makoundou, Kevarrius Hayes, Nemanja Nedovic et David Michineau, ont été présentées à leur nouveau public via une vidéo. Matthew Strazel, élu MVP par les supporters la saison passée, a partagé ses ambitions : « Gagner l’Euroleague, continuer à progresser ici et devenir un cadre de cette équipe et de l’Équipe de France. » Fort de son expérience à la tête de la sélection grecque lors de l’Euro (remporté par l’Allemagne de Daniel Theis), l’entraîneur Vassilis Spanoulis s’est montré optimiste : « Je prends beaucoup d’expérience à chaque fois que je coache, j’espère que ça va servir à l’équipe pour gagner des matchs. »

Le jeu du « qui est-ce ? » a révélé quelques anecdotes : Hayes est un passionné de League of Legends et Nedovic, polyglotte, promet une interview en français dans moins de deux mois. Les joueurs ont même pris le temps de participer à un concours de tirs avec les enfants du public. Par ailleurs, 3 fans ont également eu la chance de gagner des tickets « courtside » pour un match de la Roca Team, grâce à des enveloppes cachées sous les sièges de la salle.

Un moment que Kenzo, pas impressionné le moins du monde, n’est pas prêt d’oublier © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

« Spiritu Roca », un nouveau fan club

La soirée a également marqué la naissance officielle du « Spiritu Roca », nouveau fan club né du partenariat avec le Club des Supporters de Monaco (CSM). Cette initiative vise à fédérer davantage la communauté des supporters et à créer une ambiance encore plus électrique en haut de la Tribune Est.

Charline Courty, responsable du projet, a expliqué le concept aux supporters présents sur place : « Nous avons unis nos forces pour créer une nouvelle entente spéciale basket. » Ce tout nouveau club de fans organisera les déplacements et de nombreuses animations tout au long de la saison.

Le Spiritu Roca attend ses adhérents © Loïc Savaresse – Monaco Tribune

L’optimisme de mise pour 2025-2026

Forts du succès récent en Supercoupe, dont le trophée trônait fièrement entre les mains d’Elie Okobo et devant lequel les supporters ont pu se faire photographier, joueurs et fans abordent la saison avec confiance. Supporter de longue date, Pascal se dit plutôt satisfait du mercato : « Il faut qu’ils continuent sur cette lancée et s’améliorer avec les nouveaux. Il y a quand même un effectif assez important et il faudra que tout le monde ait des minutes pour jouer. »

Les fans ont pu se photographier aux côtés de la Supercoupe © Loïc Savaresse – AS Monaco Basket

Avec un effectif renforcé et des supporters plus nombreux que jamais, la Roca Team semble prête à relever tous les défis, à commencer par la reprise du championnat ce dimanche sur le parquet du Portel, avant d'accueillir l'Euroleague mercredi prochain contre Zalgiris.






















