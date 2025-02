AS Monaco Basket : En provenance de la NBA, Daniel Theis rejoint la Roca Team

Avec Daniel Theis, l’AS Monaco Basket renforce son effectif et ses ambitions, en vue de poursuivre son rêve européen et décrocher les trophées qui échappent encore à la Roca Team © AS Monaco Basket

Ce lundi 17 février, l’AS Monaco a annoncé la signature de l’intérieur international allemand Daniel Theis, un renfort de poids pour la saison en cours et la suivante. Champion du monde avec l’Allemagne en 2023, Theis, qui a passé les sept dernières saisons en NBA, débarque sur le Rocher avec une expérience impressionnante, prête à booster les ambitions monégasques, notamment en Euroleague.

Avec 452 matchs disputés en NBA à 32 ans, Daniel Theis est un joueur expérimenté. Après avoir évolué avec les Celtics, les Bulls, puis les Pacers, il commence la saison avec les New Orleans Pelicans avant d’être transféré à Oklahoma City, puis libéré.

Le pivot de 2,03m a également une solide expérience européenne, notamment en Euroleague où il a porté les couleurs de Bamberg entre 2014 et 2017. En deux saisons, il a disputé 54 matchs, affichant une moyenne de 9,4 points et 4,5 rebonds, pour une évaluation de 10,1.

Dans le communiqué officiel du club, Theis a mentionné une de ses discussions avec le coach Vassilis Spanoulis : « Nous avons parlé de ce que je peux apporter et il a apprécié ma façon de gagner au basket. Je joue physiquement en défense, en pick and roll. Et en attaque, j’ai plusieurs aspects que je peux faire avec des changements, des drops en attaque. J’ai plusieurs cordes à mon arc, et il a aimé cela. »

Une arrivée marquée par l’ambition collective

Lorsqu’il s’agit d’expliquer son choix de rejoindre Monaco, Theis ne cache pas son enthousiasme : « Monaco a construit quelque chose, quelque chose de grand au cours des dernières années en atteignant le dernier carré de l’Euroleague, et cette année en étant dans le top 4 du classement jusqu’à présent. Il est évident que je voulais faire partie de cette aventure, gagner, avoir une chance de remporter l’Euroleague, être compétitif. »

L’intérieur allemand n’a pas seulement des ambitions personnelles, mais aussi collectives. « Il est évident que j’ai de grands objectifs. Après le malheureux échec en finale hier, il nous reste donc trois trophées à gagner. Et c’est le but ultime pour moi et pour l’équipe », a-t-il affirmé. Le joueur évoque notamment la Coupe de France, le championnat français, mais surtout l’Euroleague comme son objectif principal : « Nous avons encore huit matches importants à l’extérieur. Mon premier match sera à Milan, et puis évidemment, les play-offs, et le Final Four avec cette ambition d’y être. »

Avec son expérience et sa polyvalence (capable d’évoluer sur les postes 4 et 5), Theis entend se fondre dans le collectif monégasque : « Je fais les petites choses, je pose des écrans, je prends des rebonds, je cours sur le terrain et je pense que je rends le jeu plus facile pour tous ceux qui m’entourent. C’est ce que je vais vraiment m’atteler à faire : me fondre dans ce collectif. »

