Zondacrypto devient le partenaire principal de l’AS Monaco Basket en EuroLeague

La plateforme de crypto-monnaies s’engage aux côtés des champions de France pour une nouvelle saison ambitieuse en Euroleague.

Zondacrypto, la plus grande bourse de crypto-monnaies agréée d’Europe, annonce son partenariat avec l’AS Monaco Basket en tant que partenaire principal de l’équipe pour la compétition EuroLeague. Le logo de l’échange sera désormais visible sur le devant des maillots des joueurs, soulignant l’engagement croissant de la plateforme dans le monde du sport.

Publicité

« Le partenariat avec l’AS Monaco Basket reflète notre volonté de nous aligner avec des organisations qui partagent notre état d’esprit tourné vers l’avenir. Éduquer sur les technologies financières modernes en parlant le langage du sport a été notre stratégie depuis un certain temps maintenant et cela conduit à des résultats commerciaux concrets, tout en nous permettant de soutenir les clubs qui visent constamment la grandeur, à la fois dans le sport et l’impact sur la communauté. Nous sommes heureux d’accueillir la Roca Team dans notre famille cryptographique », déclare Przemysław Kral, PDG de zondacrypto, dans un communiqué.

Un partenariat sportif à portée internationale

La marque fintech est déjà présente dans divers domaines sportifs, notamment avec des clubs de football de la Serie A comme la Juventus FC ou encore l’Atalanta BC, mais aussi l’équipe cycliste CANYON//SRAM Racing. L’AS Monaco Basket rejoint ainsi un portefeuille de partenariats prestigieux, incluant également l’AS Monaco FC et de son Salon Honneur, la Fondation Princesse Charlène de Monaco et l’événement Top Marques Monaco.

© zondacrypto

Après une saison 2022-2023 marquée par une qualification au Final Four de l’EuroLeague, l’AS Monaco Basket ambitionne de repousser ses limites avec ce soutien stratégique. De son côté, zondacrypto continue d’élargir son influence, forte de sa réputation d’échange de crypto-monnaies fiable, notamment en Europe centrale et orientale, où elle détient des licences dans huit pays.

« Nous sommes fiers d’accueillir zondacrypto en tant que partenaire principal de l’EuroLeague. Leur passion pour repousser les limites de la technologie et des partenariats reflète nos propres ambitions sur le terrain. Ensemble, nous visons à inspirer et à franchir de nouvelles étapes dans le basket-ball européen », déclare à son tour Oleksiy Yefimov, Directeur exécutif de l’AS Monaco Basket.

Ce partenariat illustre également l’expansion continue de zondacrypto, qui proposera bientôt des services novateurs comme BeOne, une néobanque crypto, et continue d’étoffer son écosystème avec des produits comme ZND et zondacrypto pay.

TVMonaco signe un partenariat de poids avec l’AS Monaco Basket et diffusera les matchs en direct