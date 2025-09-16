Mike James, retour de Strazel, nouvelle arène et recrues, objectifs… La Roca Team fait sa rentrée

Le président Alekszej Fedoricsev et le manager général Oleksiy Yefimov ont donné le coup d'envoi de cette saison 2025 - 2026 © Loïc SAVARESSE - Monaco Tribune

Vice-champions d’Europe la saison passée, l’AS Monaco Basket a lancé sa saison 2025-2026 avec une conférence de presse au Café de la Rotonde, en plein cœur du casino de Monaco.

Aux côtés du président Alekszej Fedoricsev et du General Manager Oleksiy Yefimov, plusieurs joueurs de l’équipe – Matthew Strazel, Alpha Diallo et la recrue star Nikola Mirotic – ont dévoilé les ambitions du club.

Quatre jours avant son premier officiel contre Boulazac dans le cadre de la supercoupe, l’AS Monaco Basket a affiché ses objectifs. Entre l’arrivée de Nikola Mirotic, Matthew Strazel de nouveau à 100% et un projet d’une nouvelle arène en Principauté, la Roca Team affiche ses intentions de conquête.

Mike James : restera, ne restera pas ?

Après une saison en demi-teinte où le meneur de jeu américain a connu des hauts et des bas, son avenir et son statut de capitaine demeurent incertains à l’aube de cette nouvelle saison. Concernant le capitanat, le président Alekszej Fedoricsev a répondu à la question en personne « Ce n’est jamais ma décision, c’est toujours la décision de l’équipe. L’équipe choisira le capitaine. »

Alekszej Fedoricsev attend son nouveau capitaine © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Quant à l’implication de la star américaine, le Manager Général Oleksiy Yefimov s’est montré rassurant : « Je crois qu’il est pleinement engagé. Il a faim, il est motivé, il est prêt. Il n’y a pas eu besoin de le convaincre pour porter le maillot de l’ASM. Le vestiaire entier pense la même chose, nous avons tous le même objectif. »

MVP de l’Euroleague en 2019, l’international espagnol passé notamment par les Chicago Bulls vient apporter toute son expérience à un groupe plein d’ambition. « À 34 ans, je veux gagner, et c’est la raison pour laquelle je suis venu. Je vois ce club comme très ambitieux, avec de grands objectifs, qui veut vraiment construire quelque chose de spécial. »



Jamais titré en EuroLeague, malgré un immense palmarès, il partage cette quête avec ses nouveaux coéquipiers. « Nous avons deux MVP dans l’équipe, mais il nous manque le trophée. » Déjà venu à plusieurs reprises à Gaston Médecin, notamment avec Milan, l’ailier fort a indiqué garder de bons souvenirs d’une salle où il a fait plusieurs « bons matchs » avant de se faire gentiment reprendre par son nouveau coéquipier Alpha Diallo « et des moins bons ».

Matthew Strazel, leader dans l’âme

Convoqué avec l’Équipe de France pour participer à l’Eurobasket cet été, Strazel a dû quitter ses coéquipiers prématurément en raison d’une blessure. Un moment très frustrant : « C’était l’une des premières fois de toute ma carrière où je rate un événement à cause d’une blessure. Mais c’est derrière moi. »

« Je suis de retour à 100% »a déclaré Matthew Strazel après un été riche en émotions © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Ambitieux et déterminé, élu MVP de la saison dernière par ses supporters, il se montre confiant et a laissé planer le doute sur un potentiel futur capitanat. « Je ne sais pas encore si c’est mon équipe… Je veux devenir un des leaders de cette équipe pour pouvoir l’emmener le plus haut possible. »

En vue de la Supercoupe ce week-end, le tricolore a confirmé qu’il sera bien présent sur le parquet de Rolland-Garros pour affronter Boulazac.

Le projet de nouvelle arène

Dans nos colonnes, le président de l’AS Monaco Basket Alekszej Fedoricsev déclarait cet été que le « moment était venu de construire au-delà du jeu. » Le projet d’une nouvelle salle en Principauté avance. « Nous partageons une vision commune avec le gouvernement. Nous travaillons dessus et nous voyons un chemin clair pour y arriver. En juillet, nous avons eu une réunion avec le gouvernement où nous avons présenté notre première vision. » a confié Yefimov.

Le Manager Général a indiqué que cette nouvelle arène serait multifonctionnelle. « Le basketball ne sera qu’un ambassadeur qui peut ouvrir la porte. Nous voulons créer quelque chose dont toute la Principauté peut bénéficier, quelque chose de win-win pour tout le monde. »

Une Roca Team toujours plus ambitieuse

À la poursuite de l’Euroleague depuis quatre ans maintenant, l’AS Monaco Basket se veut ambitieuse sur tous les plans. « Tout le monde veut gagner l’EuroLeague. On veut prouver que tout ce qui s’est passé depuis quatre ans est mérité et n’est pas arrivé par hasard. Mais nous serons aussi concentrés sur les compétitions domestiques : LNB, Supercoupe, Leaders’ Cup. On veut gagner peu importe la compétition. » a déclaré Yefimov, suivi par Alpha Diallo. « Depuis que le projet a démarré, nos objectifs sont très élevés. Continuer à être dans ce top niveau sera toujours notre objectif, puis gagner. »

Alpha Diallo fait partie des cadres de cette équipe © Loïc SAVARESSE – Monaco Tribune

Le Manager Général est également revenu sur le mercato. Les arrivées du serbe Nemanja Nedovic, de David Michineau et le retour de prêt de Yoan Makoundou ont permis de renforcer l’équipe : « Avec le passage de l’Euroleague à 20 équipes, nous avons dû étoffer l’effectif et être sûr que tout le monde soit prêt. Ça va être un véritable marathon. »



Premier test ce week-end avec la Supercoupe, avant le retour de l’EuroLeague à Gaston-Médecin le 1er octobre contre Kaunas, puis face au Dubaï Basketball le 3. En championnat, Monaco débutera au Portel le 28 septembre et recevra Chalon le 5 octobre.