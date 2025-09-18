Майк Джеймс, Стразель, новая арена, рекруты, цели… «Roca Team» возвращается

Вице-чемпион Европы прошлого сезона БК «Монако» начал сезон 2025-2026 с пресс-конференции в Café de la Rotonde, в самом сердце Казино Монако.

Наряду с президентом Алексеем Федорычевым и генеральным менеджером Олексием Ефимовым, несколько игроков команды – Мэттью Стразель, Альфа Диалло и звездный новобранец Никола Миротич – рассказали об амбициях клуба.

За четыре дня до своего первого официального матча против «Булазак» в Суперкубке БК «Монако» заявил о своих целях. С приходом Николы Миротича, возвращением на 100% Мэттью Стразеля и проектом строительства новой арены в Княжестве «Roca Team» демонстрирует свои намерения завоевателей.

Майк Джеймс: останется ли он или нет?

После оживлённого сезона, в котором американский плеймейкер пережил взлёты и падения, его будущее и статус капитана остаются неопределенными на кануне нового сезона. Что касается капитанства, президент Алексей Федорычев ответил на вопрос лично: «Это всегда решение команды. Команда сама выберет капитана. »

Алексей Федорычев ждёт своего нового капитана © Лоик Саварес (Loïc SAVARESSE) – Monaco Tribune

Что касается участия американской звезды, генеральный менеджер Олексий Ефимов подтверждает: «Я считаю, что он полностью привержен своему делу. Он рвётся в бой, он мотивирован, он готов. Не было необходимости убеждать его надеть майку «Монако». Все в раздевалке думают об одном и том же, у всех нас одна цель».

Самый ценный игрок Евролиги 2019 года, испанский нападающий, выступавший, в частности, за «Чикаго Буллз», привнесёт весь свой опыт в команду, полную амбиций. «В 34 года я хочу побеждать, и именно поэтому я пришёл. Я вижу этот клуб очень амбициозным, с большими целями, он действительно хочет построить что-то особенное». Несмотря на впечатляющие результаты, он ни разу не выигрывал Евролигу и делится этой мечтой со своими новыми товарищами по команде. «У нас в команде два самых ценных игрока, но нам не хватает трофея». Форвард, уже несколько раз выступавший в зале «Гастон Медсен», в частности, с «Миланом», сказал, что у него остались добрые воспоминания о месте, где он сыграл несколько «хороших матчей», прежде чем его любезно принял его новый товарищ по команде Альфа Диалло, и «несколько менее хороших матчей».

Мэттью Стразель – лидер в душе

Вызванному в сборную Франции для участия в Евробаскете этим летом Стразелю пришлось преждевременно покинуть команду из-за травмы. Очень неприятный момент: «Это был один из первых случаев за всю мою карьеру, когда я пропустил соревнование из-за травмы. Но это уже позади».

«Я вернулся на 100%», — сказал Мэттью Стразель после волнительного лета © Лоик Саварес (Loïc SAVARESSE) – Monaco Tribune

Амбициозный и целеустремленный, признанный болельщиками самым ценным игроком прошлого сезона, он выглядит уверенным в себе и не оставляет сомнений относительно своего потенциального будущего капитанства. «Я пока не знаю, моя ли это команда… Я хочу стать одним из её лидеров, чтобы иметь возможность поднять её как можно выше».

Готовясь к матчу в Суперкубке в эти выходные, француз подтвердил, что выйдет на площадку «Ролан Гаррос», чтобы встретиться с «Булазаком».

Проект новой арены

В наших колонках президент БК «Монако» Алексей Федорычев заявил этим летом, что «Пришло время выйти за рамки игры». Проект строительства нового зала в Княжестве продвигается вперед. «У нас с правительством общее видение. Мы работаем над этим и видим чёткий путь к достижению этой цели. В июле у нас состоялась встреча с правительством, на которой мы представили наш первый взгляд», заявил Ефимов.

Генеральный менеджер отметил, что новая арена будет многофункциональной. «Баскетбол станет просто посланником, который сможет открыть дверь. Мы хотим создать что-то, от чего выиграет всё Княжество, что-то, от чего выиграют все».

«Roca Team» – ещё больше амбиций

В погоне за Евролигой уже четыре года БК «Монако» стремится быть амбициозным во всех отношениях. «Все хотят выиграть Евролигу. Мы хотим доказать, что всё, что произошло за последние четыре года, было заслуженным, а не случайным. Но мы также будем уделять внимание внутренним соревнованиям: Национальная баскетбольная лига Франции, Суперкубок, Leaders’ Cup. Мы хотим побеждать во всех соревнованиях», заявили Ефимов и Альфа Диалло. «С самого начала проекта наши цели были очень высокими. Нашей задачей всегда будет оставаться на этом высшем уровне и побеждать».

Альфа Диалло – один из ключевых игроков команды © Лоик Саварес (Loïc SAVARESSE) – Monaco Tribune

Генеральный менеджер также высказался о трансферном окне. Приход серба Неманьи Недовича, Давида Мишино и возвращение из аренды Йоана Макунду усилили команду: «С переходом Евролиги на 20 команд нам пришлось расширить состав и убедиться, что все готовы. Это будет настоящий марафон». Первая проверка в эти выходные – матч за Суперкубок, а затем Евролига вернётся в «Гастон-Медесен» 1 октября в матче против «Каунаса», а 3 октября – против «Дубая». В чемпионате «Монако» стартует на стадионе «Портель» 28 сентября, а 5 октября примет «Шалон».