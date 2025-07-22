«Пришло время выйти за рамки игры»: Алексей Федорычев и будущее БК «Монако»

Президент БК «Монако» Алексей Федорычев вспоминает исторический сезон, который привел «Roca Team» к финалу Евролиги в Абу-Даби.

Четыре сезона Евролиги, четыре выхода в плей-офф и теперь исторический финал в Абу-Даби: БК «Монако» зарекомендовал себя как эталон европейского баскетбола с поразительной стабильностью. В нашем эксклюзивном интервью Алексей Федорычев, президент «Roca Team», размышляет об этом исключительном достижении и делится своим видением будущего. Между спортивной стратегией и структурными амбициями он объясняет, как клуб намерен построить нечто гораздо большее, чем просто успешную команду – настоящую экономическую модель и знаковое место для поклонников баскетбола.

Каждый раз, когда мы встречаемся, вы повторяете одно и то же: «Мы хотим оставаться последовательными и делать хотя бы один шаг вперед каждый сезон». И снова вы это сделали: вы вошли в историю, выйдя в финал Евролиги. Какое ваше самое памятное воспоминание об Абу-Даби?

Помню, когда наша делегация прибыла в отель команды, фасад был полностью увешен логотипами клубов-участников. Я оглянулся и увидел: «Олимпиакос», отмечающий свое 100-летие, «Панатинаикос», основанный в 1922 году, и «Фенербахче», история которого насчитывает 118 лет. И среди этих легендарных клубов, с более чем вековой историей, были мы. Мы достигли вершины европейского баскетбола в рекордные сроки. Однако для нас важен не только текущий момент, но и создание чего-то по-настоящему важного, чего-то, что будет существовать и после.

Этот сезон Евролиги, пожалуй, стал самым напряжённым за всю историю. Даже такие крупные клубы, как «Реал Мадрид» и «Барселона», не смогли попасть в «Финал четырёх», а «Барсу» выбил именно «Монако». Что вас больше всего впечатлило в этой серии?

Уверенность и энергия, проявленные командой в первых домашних матчах. Это действительно задало тон. И, несомненно, пятый матч и фантастическая публика! Это было невероятно. Игроки действительно чувствовали, что за ними стоит всё Княжество. Болельщики заставили команду летать. И, конечно же… в тот последний момент, когда Кевин Пантер сделал последний бросок… время словно остановилось, замерло дольше, чем когда-либо.

Если бы исход пятого матча оказался иным, вы бы посчитали это провалом?

Думаю, я мог бы привести множество веских аргументов в пользу того, почему это не было бы провалом, но, честно говоря, мы бы почувствовали огромное разочарование. Тем не менее, история не терпит предположений. Вместо того чтобы рассуждать о том, «а что, если», давайте сосредоточимся на том, где мы находимся сейчас, и я искренне верю, что мы заслужили путевку в «Финал четырёх».

Четыре кампании «Монако» в Евролиге, четыре выхода в плей-офф, четыре серии из пяти матчей… и выход в «Финал четырёх» через сезон. Неплохое сочетание!

Я всегда говорю, что последовательность – самый важный показатель эффективности в спорте. Но, честно говоря, после того, как мы вели дома со счётом 2:0, я очень надеялся, что на этот раз нам удастся избежать очередной пятиматчевой серии. Впрочем, возможно, так и было задумано. Выход в «Финал четырёх» – это не только жертвы, но и борьба. Только когда ты по-настоящему боролся за что-то, ты понимаешь его истинную ценность.

«Roca Team» могла бы провести золотой сезон, но он завершился серебром. Что больше всего запечатлеется в вашей памяти?

Наша историческая европейская кампания наверняка останется в нашей памяти. Но больше всего я запомню то, что мы ещё не закончили работу. Да, больно упустить конечную цель. Вот почему вы видели слёзы на лицах наших воинов. Но это поражение не сломает нас, а лишь усилит нашу жажду стать ещё сильнее.

По данным из открытых источников, фонд заработной платы «Монако» в прошлом сезоне занимал 9-е или 10-е место, находясь в середине списка. Сегодня мы видим, что новички Евролиги, такие как «Дубай» и «Хапоэль» из Тель-Авива, приходят с очень большим бюджетом. При этом вы указали, что клуб планирует увеличить свой бюджет всего лишь примерно на 10%. Насколько сложно будет совершить ещё одно чудо, не поддаваясь рыночной инфляции?

С самого начала наш подъём был достигнут не за счет больших расходов, чем у других. Наш рост подпитывался культурой, а не излишествами. И это философия, которой мы будем следовать и впредь. Мы ожидали, что рынок осложнится, особенно с расширением Евролиги до 20 команд. Вот почему мы действовали заранее, добившись продления контрактов с нашими ключевыми игроками по ходу сезона. Мы знали, что будет сложно конкурировать на открытом рынке, и я горжусь тем, что так много игроков выбрали лояльность клубу. Эти долгосрочные продления показывают, что игроки действительно чувствуют свою связь с «Монако», и это очень много значит для меня лично.

На сегодняшний день «Roca Team» объявила только об одном новом контракте в это межсезонье. Сколько ещё контрактов мы можем ожидать?

Мы считаем, что у нас есть прочная основа, поэтому нет необходимости в серьёзной перестройке, достаточно лишь внести индивидуальные дополнения для укрепления определённых областей. Тем не менее, набор новых игроков, безусловно, будет продолжаться, поэтому давайте наберёмся немного терпения. На горизонте маячат крупные события.

Ходит много слухов относительно Даниеля Тайса и его будущего. Можете ли вы прояснить его ситуацию?

Даниель – один из лучших игроков и основной игрок нашей команды на следующий год. Мы очень рассчитываем на него, тренер верит в него, и мы с нетерпением ждём достижения наших целей вместе с ним и другими игроками в следующем году!

Мы всё чаще слышим о проекте новой арены. Можете ли вы рассказать нам больше?

Европейский баскетбол переживает переломный момент. Люди на поле – элитные, теперь пришло время, чтобы инфраструктура вокруг них достигла того же уровня. Вот почему мы считаем, что сейчас самое время выйти за рамки игр. Чтобы стать настоящей силой, мы должны взять на себя инициативу за пределами площадки, а это начинается на месте. Но давайте проясним: это двигатель нашего будущего, а не просто строительство арены. Новая площадка будет приносить доход, обеспечивать захватывающие впечатления и служить основой всей нашей бизнес-модели. Она станет домом для наших болельщиков, магнитом для наших партнеров и ярким символом наших амбиций. Это не просто цель, это основа всего, что мы будем строить дальше. Я искренне убеждён, что нам следует забыть слово «арена». Мы не создаем традиционный спортивный объект, мы создаем уникальное место, которое выделяется среди остальных и служит гораздо более широкой цели. Баскетбол должен быть не конечным бенефициаром этого проекта, а скорее его лучшим послом.

Можете ли вы рассказать нам больше о глобальных перспективах клуба?

Мы верим в приключения, но, чтобы они были устойчивыми, они должны вписываться в соответствующие рамки. Страсть и амбиции важны, но модель должна преобразовать эту приверженность в ценность. Таким образом, это не просто неконтролируемые траты, а реальные инвестиции. БК «Монако» уже создает рабочие места, приносит миллионы налоговых поступлений и предоставляет платформу для профессионального развития. Это больше, чем просто спортивный клуб, это рабочее место, ценный актив для общества и двигатель роста. Как и любой серьёзный проект, он нуждается в надлежащей поддержке и структуре для получения долгосрочных результатов. Именно это мы и строим.