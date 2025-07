« È il momento di costruire oltre il gioco »: Alekszej Fedoricsev e il futuro dell’AS Monaco Basket

Alekszej Fedoricsev, presidente dell’AS Monaco Basket, ripercorre una stagione storica che ha portato il Roca Team fino alla finale di Eurolega ad Abu Dhabi.

Quattro stagioni di Eurolega, quattro qualificazioni ai playoff e ora una storica finale ad Abu Dhabi: l’AS Monaco Basket si è affermata come una realtà solida del basket europeo, con una costanza di rendimento impressionante. In questa intervista esclusiva, Alekszej Fedoricsev, presidente del Roca Team, racconta i segreti di questo successo e condivide la sua visione per il futuro. Tra strategia sportiva e ambizioni infrastrutturali, spiega come il club voglia costruire molto più di una squadra vincente: un vero e proprio modello economico e una destinazione imperdibile per gli appassionati di basket.

Ogni volta che ci incontriamo, ripete sempre la stessa frase: «Vogliamo rimanere coerenti e fare almeno un passo avanti ogni stagione». E ancora una volta ci siete riusciti: avete scritto la storia raggiungendo la finale di Eurolega. Qual è il ricordo più vivido che porterà con sé da Abu Dhabi?

Ricordo che quando la nostra delegazione è arrivata all’hotel della squadra, la facciata era completamente coperta dai loghi dei club partecipanti. Mi sono guardato intorno e ho visto: l’Olympiakos che festeggia il centenario, il Panathinaikos fondato nel 1922, il Fenerbahçe con 118 anni di storia. E poi c’eravamo noi, tra queste leggende con oltre un secolo di eredità. Abbiamo raggiunto l’élite del basket europeo in tempi record. Ma per noi non si tratta solo di questo momento: si tratta di costruire qualcosa di profondo, qualcosa che duri nel tempo.

Questa stagione di Eurolega è stata probabilmente la più competitiva di sempre. Persino corazzate come Real Madrid e Barcellona non hanno raggiunto le Final Four, e il Monaco ha eliminato proprio il Barça. Cosa l’ha colpita di più in quella serie?

La fiducia e l’energia che la squadra ha dimostrato nelle prime due partite in casa. Hanno davvero dato il tono alla serie. E, senza dubbio, la gara 5 e il pubblico fantastico! È stato incredibile. I giocatori hanno percepito il sostegno di tutto il Principato. I tifosi ci hanno spinto in alto. E poi… quell’ultimo tiro di Kevin Punter… sembrava che il tempo si fosse fermato più del solito.

Se l’esito di gara 5 fosse stato diverso, lo avrebbe considerato un fallimento?

Potrei elencare molti validi motivi per cui non sarebbe stato un fallimento, ma onestamente, l’avremmo vissuta come una grande delusione. Detto ciò, la storia non si fa con i «se». Invece di parlare di ipotesi, concentriamoci su dove siamo oggi, e credo sinceramente che ci siamo meritati quel biglietto per le Final Four.

Quattro campagne di Eurolega, quattro partecipazioni ai playoff, quattro serie arrivate a gara 5… e una Final Four ogni due stagioni. Non è da tutti…

Dico sempre che la costanza è l’indicatore di performance più importante nello sport. Ma per essere sincero, dopo aver conquistato un 2-0 in casa, speravo davvero di evitare un’altra serie da cinque partite. Eppure forse è proprio così che doveva andare. Arrivare alle Final Four non è solo sacrificio, è anche lotta. Solo quando combatti per qualcosa ne capisci davvero il valore.

Il Roca Team avrebbe potuto vivere una stagione da oro, ma si è chiusa con l’argento. Cosa le resterà più impresso?

La nostra storica campagna europea sarà certamente indimenticabile. Ma quello che ricorderò di più è che il lavoro non è finito. Sì, è doloroso essere arrivati a un passo dall’obiettivo finale. Per questo avete visto le lacrime sui volti dei nostri guerrieri. Ma questa sconfitta non ci spezzerà, alimenterà la nostra fame per farci tornare ancora più forti.

Secondo fonti pubbliche, il monte ingaggi del Monaco la scorsa stagione era tra il 9° e il 10° posto, nel mezzo del gruppo. Ora vediamo nuovi arrivati in Eurolega come il Dubai e l’Hapoel Tel Aviv con una potenza finanziaria importante. E voi avete annunciato un aumento del budget di «solo» il 10%. Sarà possibile compiere un altro miracolo senza cedere all’inflazione del mercato?

Sin dal primo giorno, la nostra ascesa non è dipesa dallo spendere più degli altri. La nostra crescita si è basata sulla cultura, non sull’eccesso. E continueremo su questa strada. Sapevamo che il mercato sarebbe diventato difficile, soprattutto con l’espansione dell’Eurolega a 20 squadre. Per questo abbiamo agito in anticipo, rinnovando i contratti dei nostri giocatori chiave durante la stagione. Sapevamo che sarebbe stato difficile competere sul mercato aperto, e sono orgoglioso che così tanti abbiano scelto la lealtà verso il club. Questi rinnovi a lungo termine mostrano quanto i giocatori si sentano legati al Monaco, e per me conta moltissimo.

Finora il Roca Team ha annunciato una sola nuova firma. Quante altre dobbiamo aspettarcene?

Crediamo di avere una base solida, quindi non serve una rivoluzione, solo aggiunte mirate per rafforzare aree specifiche. Detto questo, ci saranno certamente altri arrivi. Serve solo un po’ di pazienza. Ci aspettano grandi cose.

Ci sono molte voci su Daniel Theis e il suo futuro. Può chiarire la situazione?

Daniel è uno dei nostri migliori giocatori e sarà il punto di riferimento della squadra nella prossima stagione. Contiamo molto su di lui, il coach ha grande fiducia e non vediamo l’ora di raggiungere i nostri obiettivi insieme a lui e al resto del gruppo!

Si parla sempre più del nuovo palazzetto. Ci può dire qualcosa in più?

Il basket europeo è a un punto di svolta. Il livello di gioco è già di élite, ora è il momento che anche le infrastrutture siano all’altezza. Per questo pensiamo che sia giunto il momento di costruire oltre il gioco. Per diventare una vera potenza, dobbiamo essere leader anche fuori dal campo, e tutto parte da lì. Ma sia chiaro: non parliamo solo di un’arena. È il motore del nostro futuro. Genererà ricavi, offrirà esperienze immersive e sarà il perno del nostro modello economico. Sarà la casa dei nostri tifosi, un polo d’attrazione per i partner e un simbolo della nostra ambizione. Non la considero una semplice arena, ma una destinazione unica, con una funzione molto più ampia. Il basket non sarà solo il beneficiario finale, ma il miglior ambasciatore del progetto.

Ci racconta qualcosa in più sulla visione generale del club?

Crediamo nell’avventura, ma perché sia sostenibile, serve una struttura adeguata. Passione e ambizione sono essenziali, ma serve un modello che trasformi quell’impegno in valore. Così non si parla di spese incontrollate, ma di veri investimenti. L’AS Monaco Basket già oggi crea posti di lavoro, genera milioni in tasse e offre una piattaforma di crescita professionale. È più di un club sportivo: è un luogo di lavoro, un’opportunità per la comunità e un motore di sviluppo. Ma come ogni progetto serio, ha bisogno di supporto e di una struttura solida per dare risultati a lungo termine. È esattamente ciò che stiamo costruendo.