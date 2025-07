« Le moment est venu de construire au-delà du jeu » : Alekszej Fedoricsev et l’avenir de l’AS Monaco Basket

Alekszej Fedoricsev, président de l’AS Monaco Basket, revient sur cette saison historique qui a mené la Roca Team jusqu’en finale d’EuroLeague à Abu Dhabi.

Quatre saisons d’EuroLeague, quatre qualifications en playoffs, et désormais une finale historique à Abu Dhabi : l’AS Monaco Basket s’est imposé comme une référence du basketball européen avec une régularité remarquable. Dans cet entretien exclusif, Alekszej Fedoricsev, président de la Roca Team, revient sur cette réussite exceptionnelle et partage sa vision d’avenir. Entre stratégie sportive et ambitions architecturales, il explique comment le club entend construire bien plus qu’une équipe performante : un véritable modèle économique et une destination incontournable pour les amateurs de basketball.

À chaque fois que nous nous rencontrons, vous répétez toujours la même phrase : « Nous voulons rester cohérents et faire au moins un pas en avant chaque saison. » Et une fois de plus, vous l’avez fait : vous êtes entrés dans l’histoire en atteignant la finale de l’EuroLeague. Quel est le souvenir le plus marquant que vous garderez d’Abou Dhabi ?

Je me souviens que lorsque notre délégation est arrivée à l’hôtel de l’équipe, la façade était entièrement recouverte des logos des clubs participants. J’ai regardé autour de moi et j’ai vu : L’Olympiakos qui fête son 100e anniversaire, le Panathinaikos fondé en 1922, Fenerbahçe qui a 118 ans d’histoire. Et puis il y avait nous, parmi ces organisations légendaires, avec plus d’un siècle d’héritage. Nous avons atteint le sommet du basket-ball européen en un temps record. Mais pour nous, il ne s’agit pas seulement de ce moment, il s’agit de construire quelque chose de vraiment profond, quelque chose qui durera au-delà du moment présent.

Cette saison de l’EuroLeague a sans doute été la plus compétitive de tous les temps. Même les grands clubs comme le Real Madrid et le FC Barcelone n’ont pas pu atteindre le Final Four, et c’est Monaco qui a éliminé le Barça. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans cette série ?

La confiance et l’énergie dont l’équipe a fait preuve lors des premiers matches à domicile. Cela a vraiment donné le ton. Et sans aucun doute, le cinquième match et le public fantastique ! C’était incroyable. Les joueurs ont vraiment senti que toute la Principauté était derrière eux. Les supporters ont fait voler l’équipe. Et bien sûr… ce dernier moment, lorsque Kevin Punter a pris ce dernier tir… c’était comme si le temps s’était arrêté, plus longtemps que jamais.

Si l’issue du cinquième match avait été différente, l’auriez-vous considéré comme un échec ?

Je pense que je pourrais avancer de nombreux arguments valables pour expliquer pourquoi cela n’aurait pas été un échec, mais pour être honnête, nous l’aurions ressenti comme une énorme déception. Cela dit, l’histoire n’est pas une affaire d’hypothèses. Plutôt que de parler de « et si », concentrons-nous sur notre situation actuelle, et je crois sincèrement que nous avons mérité ce ticket pour le Final Four.

Quatre campagnes d’EuroLeague pour Monaco, quatre participations aux playoffs, quatre séries de cinq matches… et une participation au Final Four une saison sur deux. Un sacré palmarès...

Je dis toujours que la régularité est l’indicateur de performance le plus important dans le sport. Mais pour être honnête, après avoir mené 2-0 à domicile, j’espérais vraiment que nous éviterions une autre série de cinq matches cette fois-ci. Pourtant, c’est peut-être ainsi que les choses devaient se passer. Atteindre le Final Four n’est pas seulement une question de sacrifice, c’est aussi une question de lutte. Ce n’est que lorsque l’on s’est vraiment battu pour quelque chose que l’on en comprend la valeur réelle.

La Roca Team aurait pu connaître une saison en or, mais elle s’est terminée en argent. Qu’est-ce qui restera le plus gravé dans votre mémoire ?

Notre campagne européenne historique restera dans nos mémoires, c’est certain. Mais ce que je retiendrai surtout, c’est que nous n’avons pas fini de travailler. Oui, le fait d’être passé à côté de l’objectif ultime fait mal. C’est pourquoi vous avez vu des larmes sur les visages de nos guerriers. Mais cette défaite ne nous brisera pas, elle ne fera qu’attiser notre faim pour nous pousser à revenir plus forts.

Selon des sources ouvertes, la masse salariale de Monaco la saison dernière se situait au 9e ou 10e rang, en plein milieu du peloton. Aujourd’hui, nous voyons des nouveaux venus en EuroLeague comme Dubaï et l’Hapoel Tel Aviv arriver avec une très forte puissance financière. Dans le même temps, vous avez indiqué que le club prévoyait d’augmenter son budget d’environ 10 % seulement. Sera-t-il difficile de réaliser un nouveau miracle sans céder à l’inflation du marché ?

Depuis le premier jour, notre ascension ne s’est pas faite en dépensant plus que les autres. Notre croissance a été alimentée par la culture, et non par l’excès. Et c’est une philosophie que nous continuerons à suivre. Nous avions prévu que le marché deviendrait très difficile, surtout avec l’expansion de l’EuroLeague à 20 équipes. C’est pourquoi nous avons agi tôt, en obtenant des prolongations de contrat pour nos joueurs clés au cours de la saison. Nous savions qu’il serait difficile de rivaliser sur un marché ouvert, et je suis fier que tant de joueurs aient choisi la loyauté envers le club. Ces prolongations à long terme montrent que les joueurs se sentent vraiment liés à Monaco, et cela signifie beaucoup pour moi personnellement.

Jusqu’à présent, la Roca Team n’a annoncé qu’une seule signature à l’intersaison. À combien d’autres doit-on s’attendre ?

Nous pensons que nous avons un noyau solide en place, il n’y a donc pas besoin d’une reconstruction majeure, juste des ajouts sur mesure pour renforcer des domaines spécifiques. Cela dit, d’autres recrutements sont certainement à venir, alors soyons un peu patients. De grandes choses se profilent à l’horizon.

Il y a eu beaucoup de rumeurs concernant Daniel Theis et son avenir. Pouvez-vous clarifier sa situation ?

Daniel est l’un des meilleurs joueurs et le joueur principal de notre équipe pour l’année prochaine. Nous comptons beaucoup sur lui, l’entraîneur croit beaucoup en lui et nous avons hâte d’atteindre nos objectifs avec lui et les autres joueurs l’année prochaine !

Nous entendons de plus en plus parler du projet de nouvelle arène. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Le basket-ball européen se trouve à un moment charnière. Le produit sur le terrain est déjà d’élite, il est maintenant temps que l’infrastructure qui l’entoure atteigne le même niveau. C’est pourquoi nous pensons que le moment est venu de construire au-delà du jeu. Pour devenir une véritable puissance, nous devons également prendre les devants en dehors du terrain, et cela commence par le site. Mais soyons clairs : il s’agit du moteur de notre avenir, et pas seulement de la construction d’une arène. Le nouveau site générera des revenus, offrira des expériences immersives et ancrera l’ensemble de notre modèle d’entreprise. Ce sera un foyer pour nos fans, un aimant pour nos partenaires et un symbole clair de notre ambition. Il ne s’agit pas seulement d’un objectif, c’est le fondement de tout ce que nous construirons ensuite. Je suis vraiment convaincu qu’il faut oublier le mot « arène ». Nous ne créons pas une installation sportive traditionnelle, nous créons une destination unique qui se distingue des autres et sert un objectif beaucoup plus large. Le basket-ball ne devrait pas être le bénéficiaire final de ce projet, mais plutôt son meilleur ambassadeur.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la vision globale du club ?

Nous croyons en l’aventure, mais pour qu’elle soit durable, il faut qu’elle s’inscrive dans un cadre approprié. La passion et l’ambition sont essentielles, mais le modèle doit convertir cet engagement en valeur. De cette façon, il ne s’agit pas simplement de dépenses incontrôlées, mais d’un véritable investissement. L’AS Monaco Basket crée déjà des emplois, génère des millions de contributions fiscales et offre une plateforme de développement professionnel. Plus qu’un club sportif, c’est un lieu de travail, un atout pour la communauté et un moteur de croissance. Mais comme tout projet sérieux, il a besoin d’un soutien et d’une structure appropriés pour produire des résultats à long terme. C’est ce que nous sommes en train de construire.