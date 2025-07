Découvrez le calendrier EuroLeague 2025-2026 : la Roca Team commence fort à domicile

L’AS Monaco Basket entame sa campagne européenne le 1er octobre face à Kaunas, dans un calendrier qui promet des confrontations de haut niveau tout au long de la saison.

L’EuroLeague a dévoilé jeudi le programme complet de la saison 2025-2026, et les supporters monégasques peuvent déjà cocher les dates importantes. La Roca Team inaugurera sa campagne européenne le mercredi 1er octobre en recevant Kaunas dans la salle Gaston-Médecin. L’équipe de Sasa Obradovic n’aura pas le temps de souffler puisqu’elle enchaînera deux jours plus tard avec un second match à domicile contre Dubaï BC, nouveau venu dans la compétition. Cette confrontation revêt un caractère particulier avec la présence de Mam Jaiteh, ancien joueur emblématique de Monaco, désormais sous les couleurs émiraties.

Le calendrier réserve plusieurs rendez-vous de gala aux amateurs de basket monégasques. Les rivalités françaises seront à l’honneur avec la venue de Paris le 4 décembre et celle de l’ASVEL le 8 avril. Les supporters devront également noter la réception du champion d’Europe en titre, Fenerbahçe, programmée le 12 décembre.

La phase régulière s’achèvera le 17 avril 2026 avec la réception de l’Hapoël Tel Aviv, avant que l’élite européenne ne se retrouve pour le Final Four du 22 au 24 mai. Une échéance que la Roca Team espère bien atteindre après sa belle parcours de la saison précédente.

Calendrier de l’EuroLeague

© Roca Team

Le calendrier des matchs de l’AS Monaco Basket est consultable sur le site officiel du club.