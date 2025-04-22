«Дело не в моментах — дело в импульсе»: амбиции БК «Монако» в Евролиге

Для президента клуб – не просто спортивная команда, это генератор ценностей для множества заинтересованных сторон © БК «Монако»

Пока «Roca Team» готовится к встрече с «Барселоной» в плей-офф Евролиги, президент ФК «Монако» Алексей Федорычев раскрыл нам свой стратегический взгляд, заложенный в основу стремительного взлета Княжества в европейском баскетболе.

Важное событие во французском баскетболе – на этой неделе БК «Монако» начинает свою четвертую подряд серию плей-офф в Евролиге, принимая в среду вечером «Барселону» в зале «Гастон Медсен».

Pеклама

«Roca Team», зарекомендовавшая себя как одна из самых стабильных команд Европы и трижды подряд входившая в четверку лучших, теперь сталкивается с грозным соперником на пути в «Финал четырёх» в Абу-Даби.

По мере приближения этой решающей серии редакция Monaco Tribune побеседовала с президентом клуба Алексеем Федорычевым о блестящем расцвете команды, её противостоянии с «Барселоной» и долгосрочном проекте, превратившем «Монако» в сильнейшую команду Евролиги.

Нам предстоит встретиться с одним из известнейших клубов в европейском спорте, и это захватывающий этап для всей команды.

«Барса» – завсегдатай пьедесталов и умеет играть, когда ставки особенно высоки. Их результативность в противостояниях лучшим командам Евролиги в этом сезоне – семь побед из восьми – свидетельствует об их стабильности и конкурентоспособности.

С февраля они играют в результативный, динамичный баскетбол, и нашей задачей будет контролировать темп, ограничивать их переходную игру и справляться с угрозами изоляции от таких игроков, как Пантер и Паркер. Ключевым элементом этой стратегии станет подбор мяча в защите.

Исторически сложилось так, что мы побеждаем, когда контролируем темп игры. Большинство наших побед в этом сезоне были одержаны, когда нам удавалось удерживать соперников на уровне менее 80 очков, и сейчас мы снова ставим перед собой эту задачу.

В игре с такой командой, как «Барса», важно не просто остановить её, но и сохранить при этом равновесие. В плей-офф постоянство на обоих половинах площадки – единственная формула успеха.

Мы строим клуб и организацию в долгосрочной перспективе

Для меня этот сезон – часть гораздо более долгого пути, который отражает как амбиции, так и дисциплину нашего проекта.

Со дня выхода в Евролигу в 2021 году мы не просто так каждый год попадали в плей-офф. Мы – единственный клуб, который три сезона подряд входил в четверку лучших. Такая стабильность не рождается случайно. Это результат стратегии, структуры и неустанного стремления к совершенствованию.

Наш коэффициент побед 61,8% ставит нас на второе место среди всех действующих команд Евролиги, сразу после «Реала». Это значимая статистика, она показывает, что мы не только конкурентоспособны, но и помогаем устанавливать стандарты совершенства в этой лиге.

Это не единичные успехи или отдельные достижения. Мы строим клуб и организацию в долгосрочной перспективе, которая принесёт ощутимую пользу как на площадке, так и за её пределами.

В этом сезоне мы продали больше билетов, чем когда-либо Pеклама »

«Монако» – «Барса» это фантастическая встреча! Все билеты на оба матча уже распроданы?

Да, спрос был невероятным. Но самое главное – понять почему.

Наша цель – не в заполнении залов. Аншлаги – результат последовательной и высококачественной работы. Когда вы работаете дисциплинированно, показываете высокий уровень мастерства и содержательно взаимодействуете со своим сообществом, рынок реагирует.

В этом сезоне мы продали больше билетов, чем когда-либо. Это – сигнал. Это показывает, что Княжество готово. Что эта команда заслуживает внимания.

Люди не просто покупают билеты – они участвуют в проекте. История. Идентичность. Это самое ценное признание, на которое мы можем рассчитывать.

Когда я рядом со скамейкой запасных, я хочу, чтобы каждый игрок и каждый тренер чувствовал мою поддержку

Господин Федорычев, вас всё чаще можно увидеть на выездных матчах. Что побудило вас воскликнуть «Монако» болельщикам «Олимпиакоса»?

Для меня мое личное присутствие имеет значение. Не просто присутствие как президента, а как человека, полностью вовлеченного в работу команды.

Когда я рядом со скамейкой запасных, я хочу, чтобы каждый игрок и каждый тренер чувствовал мою поддержку. Не издалека, а в непосредственной близости.

В Афинах – как и во многих других местах – я сделал то же самое. Это – не провокация. Дело – в убеждении. Наше место – здесь. Нас не пугают звёздные имена, огромные толпы или большие арены.

Мы приходим на площадку с амбициями, энергией и настроем на соревнование на высшем уровне, где бы оно ни проходило.

План сражения с «Барселоной» в серии плей-офф ясен © БК «Монако»

Что вы думаете о тренере Спанулисе, который впервые выступает в плей-офф Евролиги?

Василис всегда преуспевал в условиях высоких ставок. Как игрок он отличался в напряжённые моменты, и теперь, как тренер, он проявляет те же качества.

Он бесстрашен, спокоен и собран. Каждый раз, когда мы разговариваем, я поражаюсь его пониманию игры. Он рассматривает игру как шахматы, всегда продумывая её на два-три хода вперёд.

Некоторые считают это плодами опыта. Меня больше интересуют способности, интеллект и характер, и я считаю, что у него есть все эти три качества. Он заслужил эту игру, и мне не терпится увидеть, как он поведет её.

Президент неоднократно подчеркивал, что баскетбольный проект «Монако» основан на устойчивом развитии © БК «Монако»

Многие эксперты считают Даниеля Тайса лучшим новичком сезона в Евролиге в этом году. А вы как считаете?

Даниель – фантастическая находка не только с точки зрения баскетбола, но и с точки зрения соответствия нашим ценностям.

С самого первого дня он был готов выкладываться, руководить и разделять командный дух, которым мы здесь дышим. Его оборонительный IQ, физическая подготовка и лидерские качества явно сыграли свою роль.

Но больше всего бросается в глаза его боевой дух. После восьми лет в НБА он сюда приехал не отдыхать, а работать, побеждать и помогать развивать этот проект. Это говорит о многом. Он не просто повысил качество – он помог поднять внутренние стандарты.

Я считаю, что БК «Монако» привносит нечто важное в Евролигу

Что может оправдать столь крупные личные и финансовые инвестиции, если они не приносят ожидаемой отдачи?

Я инвестирую, когда верю в дело, когда вижу перспективу развития и роста ценности экосистемы.

Именно так я вижу этот проект. Я считаю, что «Монако» привносит нечто важное в Евролигу: свою уникальную индивидуальность, свежую кровь и стремление созидать нечто долгосрочное.

Алексей Федорычев – душа «Монако»

Мы не думаем о краткосрочных успехах. Мы думаем о создании ценности для Княжества, для лиги, для болельщиков и для спорта в целом.

В нашем проекте есть все необходимые составляющие успеха. Мы хотим стать частью этого успеха и хотим способствовать его достижению с амбициями, постоянством и решимостью.

Мы растем с каждым матчем, каждым проданным билетом, каждым новым партнерством

Господин президент, как далеко до Абу-Даби?

Географически – около 5 000 километров. В спортивном плане – всего три победы.

Но что ещё важнее, это то, что вне зависимости от того, попадём ли мы в «Финал четырех» или нет, наш вектор развития не изменится. Мы здесь для того, чтобы построить что-то долговечное, что-то, что будет набирать ценность из года в год.

Конечно, мы играем, чтобы победить. Но, помимо этого, мы растём с каждым матчем, каждым проданным билетом, каждым новым партнерством.

Это долгосрочный проект. Дело не в моментах — дело в импульсе.

Daghe Munegu!