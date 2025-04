« Ce n’est pas une succession d’instants — c’est une force en mouvement » : Les ambitions de l’AS Monaco en EuroLeague

Le Président considère le club comme plus qu'une simple équipe sportive, mais comme une entité génératrice de valeur pour de multiples acteurs © AS Monaco Basketball

Alors que la Roca Team s’apprête à affronter Barcelone en playoffs d’EuroLeague, le Président de l’AS Monaco Alekszej Fedoricsev révèle la vision stratégique derrière l’ascension météorique de la Principauté dans le basket européen.

Dans une étape importante pour le basket français, l’AS Monaco entame cette semaine sa quatrième campagne consécutive en playoffs d’EuroLeague, accueillant le FC Barcelone à Gaston Médecin mercredi soir.

La Roca Team, qui s’est imposée comme l’une des forces les plus constantes d’Europe avec trois classements consécutifs dans le top quatre, affronte désormais un adversaire redoutable dans sa quête d’atteindre le Final Four à Abu Dhabi.

À l’approche de cette série cruciale, Monaco Tribune s’est entretenu avec le Président du club Alekszej Fedoricsev au sujet du parcours remarquable de l’équipe, de leur confrontation avec Barcelone, et de la vision à long terme qui a transformé l’AS Monaco en une puissance de l’EuroLeague.

Nous sommes sur le point d’affronter l’une des marques les plus établies du sport européen, et c’est un point de référence passionnant pour toute organisation.

Le Barça possède un palmarès d’élite et sait comment performer lorsque les enjeux sont les plus élevés. Leurs résultats contre les équipes de haut niveau de l’EuroLeague cette saison — sept victoires sur huit — témoignent de leur constance et de leur ADN compétitif.

Ils pratiquent un basket fluide et à fort impact depuis février, et pour nous, la tâche consistera à contrôler le rythme, limiter leur jeu de transition, et gérer les menaces d’isolation posées par des joueurs comme Punter et Parker. Le rebond défensif sera un élément clé de cette stratégie.

Historiquement, nous gagnons lorsque nous contrôlons le tempo. La plupart de nos victoires cette saison ont été obtenues lorsque nous avons maintenu nos adversaires sous les 80 points, et ce sera à nouveau notre objectif.

Mais contre une équipe comme le Barça, il ne s’agit pas seulement de les arrêter, il s’agit d’avoir de l’équilibre. En playoffs, la constance des deux côtés du terrain est la seule formule pour réussir.

Nous construisons un club et une organisation avec un horizon à long terme

Pour moi, cette saison fait partie d’une trajectoire beaucoup plus large, qui reflète à la fois l’ambition et la discipline derrière ce projet.

Depuis notre entrée en EuroLeague en 2021, nous ne nous sommes pas contentés de nous qualifier pour les playoffs chaque année. Nous sommes le seul club à terminer dans le Top 4 trois saisons consécutives. Ce genre de constance n’arrive pas par hasard — c’est le résultat d’une vision, d’une structure et d’une volonté implacable de s’améliorer.

Notre taux de victoire de 61,8 % se classe au deuxième rang de toutes les équipes actives de l’EuroLeague, juste derrière le Real Madrid. C’est une statistique significative — elle montre que nous ne sommes pas seulement compétitifs, mais que nous contribuons à définir le standard d’excellence dans cette ligue.

Il ne s’agit pas de succès à court terme ou de réalisations isolées. Nous construisons un club et une organisation avec un horizon à long terme — qui apporte une valeur tangible, tant sur le terrain qu’en dehors.

Nous avons vendu plus de matchs que jamais cette saison

Monaco vs Barça – quel match fantastique ! Les deux matches se jouent déjà à guichets fermés ?

Oui, la demande a été incroyable. Mais ce qui compte le plus, c’est pourquoi.

Des arènes pleines ne sont pas notre objectif. Elles sont la conséquence d’un travail cohérent et de haute qualité. Lorsque vous opérez avec discipline, offrez une expérience de haut niveau et vous engagez de manière significative avec votre communauté, le marché répond.

Nous avons vendu plus de matchs que jamais cette saison, et c’est un signal. Cela montre que la Principauté est prête. Que cette équipe a mérité l’attention.

Les gens n’achètent pas seulement des billets — ils adhèrent à un projet. Une histoire. Une identité. C’est la validation la plus forte que nous puissions espérer.

Quand je suis près du banc, c’est parce que je veux que chaque joueur et chaque entraîneur se sente soutenu

M. Fedoricsev, vous êtes de plus en plus visible lors des matches à l’extérieur. Qu’est-ce qui a motivé votre réponse vocale « Monaco » au public de l’Olympiacos ?

Pour moi, la présence compte. Pas seulement en tant que Président, mais en tant que personne pleinement investie dans le parcours de l’équipe.

Quand je suis près du banc, c’est parce que je veux que chaque joueur et chaque entraîneur se sente soutenu. Pas à distance, mais de près.

À Athènes — et dans beaucoup d’autres arènes — je fais la même chose. Il ne s’agit pas de provocation ; il s’agit de conviction. Nous avons notre place ici. Nous ne sommes pas intimidés par les grands noms, les grandes foules ou les grandes scènes.

Nous venons avec ambition, avec énergie et avec l’état d’esprit de concourir au plus haut niveau, où que ce soit.

Le plan de jeu est clair pour la série d’éliminatoires contre Barcelone © AS Monaco Basketball

Que pensez-vous de l’entraîneur Spanoulis qui dispute ses premiers playoffs d’EuroLeague ?

Vassilis a toujours excellé dans les environnements à forts enjeux. En tant que joueur, il était défini par des moments sous pression et maintenant, en tant qu’entraîneur, on peut déjà voir ces mêmes qualités.

Il est intrépide, oui, mais aussi calme et stratégique. Chaque fois que nous parlons, je suis impressionné par sa lecture du jeu. Il le voit comme un échiquier, pensant toujours deux ou trois coups à l’avance.

Certains parleront d’expérience. Je m’intéresse davantage à la capacité, à l’intelligence et au caractère, et je crois qu’il possède les trois. Il a mérité ce moment, et je suis impatient de voir comment il dirigera.

Le Président souligne à plusieurs reprises que le projet de basketball de l’AS Monaco est fondé sur la durabilité © AS Monaco Basketball

Beaucoup d’experts considèrent Daniel Theis comme la meilleure recrue en cours de saison en EuroLeague cette année. Quel est votre avis ?

Daniel a été un ajout fantastique, et pas seulement en termes de basket, mais en termes d’alignement avec nos valeurs.

Dès le premier jour, il était prêt à contribuer, à diriger et à adopter la mentalité d’équipe que nous avons construite ici. Son QI défensif, sa physicalité et son leadership ont fait une différence claire.

Mais ce qui ressort le plus, c’est son état d’esprit. Après huit ans en NBA, il n’est pas venu pour se détendre — il est venu pour travailler, pour gagner et pour aider à élever ce projet. Cela en dit long. Il n’a pas seulement ajouté de la qualité — il a aidé à élever le standard en interne.

Je crois que l’AS Monaco apporte quelque chose de significatif à l’EuroLeague

Qu’est-ce qui motive un engagement personnel et financier aussi important, sans retour attendu ?

J’investis lorsque je crois en un produit, lorsque je vois quelque chose avec le potentiel d’évoluer, de croître et d’ajouter de la valeur à son écosystème.

C’est exactement comme ça que je vois ce projet. Je crois que l’AS Monaco apporte quelque chose de significatif à l’EuroLeague, une identité unique, une nouvelle énergie et un engagement à construire quelque chose de durable.

Nous ne pensons pas en termes de récompenses à court terme. Nous pensons en termes de création de valeur, pour la Principauté, pour la ligue, pour les fans et pour le sport.

Ce produit possède tous les ingrédients nécessaires pour réussir. Nous voulons faire partie de ce succès, et nous voulons aider à le faire avancer avec ambition, constance et détermination.

Nous grandissons à chaque match, chaque billet vendu, chaque partenariat signé

Président, Abu Dhabi est à quelle distance ?

Géographiquement, environ 5 000 kilomètres. Sur le plan compétitif, seulement trois victoires.

Mais plus important encore, que nous atteignions le Final Four ou non, notre perspective ne change pas. Nous sommes ici pour construire quelque chose de durable, quelque chose qui ajoute de la valeur année après année.

Bien sûr, nous concourons pour gagner. Mais plus que cela, nous grandissons à chaque match, chaque billet vendu, chaque partenariat signé.

C’est un projet à long terme. Ce n’est pas une succession d’instants — c’est une force en mouvement.

Daghe Munegu !