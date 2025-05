Euroleague : rêve brisé pour l’AS Monaco Basket, qui s’incline en finale face au Fenerbahçe

La Roca Team a vécu un cruel épilogue à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi ce dimanche. Malgré une première mi-temps encourageante, les Monégasques ont cédé dans le money-time face aux Turcs, qui décrochent leur deuxième titre européen.

La première finale d’Euroleague de l’histoire monégasque restera marquée par la frustration. Après avoir tenu la dragée haute au Fenerbahçe pendant une mi-temps, la Roca Team a vu ses espoirs s’envoler dans les vingt dernières minutes.

Le tournant s’est opéré lors d’un ultime quart-temps fatal (27-19 pour Istanbul), où les coéquipiers de Mike James ont manqué de réussite dans les moments cruciaux.

L’impact de Marko Gudurić, en mode MVP lors de la seconde période (76-66), a fait basculer une rencontre longtemps indécise. Les détails ont fait la différence dans cette finale remportée 81 à 70, comme souvent à ce niveau de compétition.

Une page d’histoire malgré tout

Si l’amertume domine à chaud, cette qualification en finale demeure historique pour le basket français. Seul Limoges avait atteint ce stade en 1993. En seulement quatre ans après son intégration en Euroleague et dix ans après son accession à l’élite nationale, l’AS Monaco Basket a réalisé une ascension fulgurante qui force le respect.

Cette campagne européenne exceptionnelle, couronnée par un Final Four mémorable, pose les bases d’un avenir prometteur pour l’équipe de Vassilis Spanoulis.

« C’est le basket, c’est la vie. On s’est battu pendant 40 minutes. Les deux équipes ont à peu près les mêmes lignes de statistiques. La différence est au niveau des pertes de balle, ça s’est joué là. C’est une longue saison, au Finale Four, 4 équipes viennent pour gagner, mais au final une seule l’emporte. On a bien débuté la partie en bougeant le ballon mais ils ont eu une très belle défense et leur attaque a été meilleure. Bravo au Fener », a déclaré l’entraîneur.

Cap sur le championnat français

Pas le temps de s’apitoyer pour les Roca Boys, qui devront rapidement digérer cette déception. Dès mercredi, un quart de finale de Betclic Elite les attend face au Mans, première étape vers une possible consolation sur la scène nationale.

Le Fenerbahçe, de son côté, peut savourer son deuxième sacre européen après 2017, récompense d’une saison aboutie sous la houlette d’un collectif solide qui aura su hausser son niveau quand il le fallait.

