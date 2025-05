L’AS Monaco Basket réitère son exploit en se qualifiant pour le Final Four de l’Euroleague

Dans une ambiance de folie à Gaston Médecin, les Roca Boys ont décroché la 2e qualification de leur histoire pour le Final Four de l’Euroleague, en battant le FC Barcelone d’un point (85-84) au terme d’un match 5 irrespirable. Rendez-vous à Abu Dhabi dans deux semaines pour défier l’Olympiakos.

Ce mardi soir, la salle Gaston Médecin a vibré comme rarement elle l’a fait pour ce 5e match décisif entre l’AS Monaco Basket et le FC Barcelone. Après avoir remporté les deux premières manches à domicile, puis subi deux revers en Catalogne lors des games 3 et 4, les joueurs du Rocher étaient dos au mur.

Dans une rencontre disputée à couteaux tirés, les Monégasques ont fait parler leur physique et leur agressivité pour finalement s’imposer sur le fil (85-84). Le dernier tir de Punter, l’homme fort du Barça, a été parfaitement contesté par un Georgios Papagiannis impérial, permettant aux Roca Boys de conserver leur précieux avantage.

© Stéphane Danna/Direction de la Communication

Une soirée dont les supporters se souviendront

À guichets fermés, la salle monégasque a offert une ambiance incandescente comparable aux plus grandes soirées européennes déjà vécues sur le Rocher. Les 5 000 spectateurs, véritables sixièmes hommes, ont poussé leurs protégés dans un contexte rappelant les exploits passés face au Fenerbahçe la saison dernière et le Maccabi Tel-Aviv il y a deux ans.

© Stéphane Danna/Direction de la Communication

Ce succès collectif, arraché au mental, s’est construit dans une rencontre aux quatre quart-temps disputés (15-19, 30-20, 20-23, 20-22). La bande à Mike James a notamment fait la différence dans le deuxième quart-temps avant de résister au retour catalan.

« On voulait rendre le match dur, pour Barcelone. En face, c’était une très grosse équipe, ils nous ont poussé dans nos retranchements. Après les deux premiers matchs, certains nous voyaient déjà au Final Four et inconsciemment nous aussi. Ce soir, je suis heureux de la victoire et de la qualification. Dans la vie, on apprend toujours de nos expériences, la demie d’il y a deux ans et le game 5 de la saison dernière nous serviront à coup sûr. Je ne réalise pas encore mais c’était un objectif clair du début de saison. Tu coches cette case et maintenant tu y vas pour faire quelque chose. On fera tout pendant 40 minutes pour l’emporter », a déclaré le capitaine.

© Stéphane Danna/Direction de la Communication

Cap sur Abu Dhabi et l’Olympiakos

Ce précieux succès envoie l’AS Monaco Basket au Final Four pour la deuxième fois de son histoire, deux ans après sa première qualification historique. Les Monégasques retrouveront l’Olympiakos en demi-finale dans deux semaines à Abu Dhabi, un adversaire qu’ils avaient déjà affronté lors de leur première participation. Rendez-vous le vendredi 23 mai à 22h heure locale (20h heure française).

« Je suis fier de mes joueurs et de mon staff. L’équipe entière a sorti une grosse performance avec du cœur. C’était un match très difficile, on s’y attendait, Barcelone venait avec de l’ambition. On était prévenu. Georgios Papagiannis a livré un énorme match. Je savais qu’il allait nous apportait énormément dans le jeu. Il a été précieux sous le cercle et dans le jeu. Mais je ne veux pas parler d’un seul joueur, ce soir c’est une victoire d’équipe. Le Final Four ? Pour le club, se qualifier était un objectif. Le club grandit chaque année, c’est important pour la progression. On va à Abu Dhabi pour gagner. Toutes les équipes auront 25% de chance de l’emporter. Nous aussi. Olympiakos ? Tout le monde sait ce que représente ce club pour moi mais pendant 40 minutes, je donnerai tout pour mon équipe et mon club, Monaco », a expliqué l’entraîneur Vassilis Spanoulis.

© Stéphane Danna/Direction de la Communication

