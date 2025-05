L’AS Monaco Basket ripete l’impresa e si qualifica alle Final Four di Eurolega

In un Gaston Médecin infuocato, i Roca Boys hanno centrato la seconda qualificazione alle Final Four di Eurolega della loro storia, battendo il Barcellona di un solo punto (85-84) in una gara-5 al cardiopalma. Prossima tappa: Abu Dhabi, tra due settimane, per affrontare l’Olympiakos.

Martedì sera il palazzetto Gaston Médecin ha tremato come poche altre volte per questa quinta e decisiva partita tra l’AS Monaco Basket e il Barcellona. Dopo aver vinto le prime due sfide in casa e aver perso le due successive in Catalogna, i monegaschi non avevano alternative: bisognava vincere.

In un match combattuto punto a punto, i monegaschi hanno messo in campo tutta la loro prestanza fisica e la loro aggressività, riuscendo ad avere la meglio proprio sul filo di lana (85-84). L’ultimo tiro di Punter, uomo di punta del Barça, è stato ben contestato da un monumentale Georgios Papagiannis, che ha blindato la vittoria per i Roca Boys.

© Stéphane Danna/Dipartimento di Comunicazione

Una serata che i tifosi non dimenticheranno

Con un palazzetto sold-out, l’atmosfera è stata elettrica, degna delle grandi notti europee già vissute sulla Rocca. I 5.000 tifosi presenti si sono trasformati nel sesto uomo in campo, incitando i loro beniamini in un contesto che ha ricordato le imprese contro il Fenerbahçe lo scorso anno e contro il Maccabi Tel Aviv due stagioni fa.

© Stéphane Danna/Dipartimento di Comunicazione

Questo successo collettivo, ottenuto con grinta e carattere, si è costruito lungo quattro quarti intensissimi (15-19, 30-20, 20-23, 20-22). I ragazzi guidati da Mike James hanno fatto la differenza nel secondo parziale e poi hanno saputo resistere alla rimonta catalana.

“Volevamo rendere le cose difficili per il Barça. Loro sono una grande squadra, ci hanno messi in difficoltà. Dopo le prime due partite, in tanti ci vedevano già alle Final Four, e anche noi forse inconsciamente. Stasera sono felice per la vittoria e la qualificazione. Nella vita si impara sempre, la semifinale di due anni fa e la gara-5 dello scorso anno ci hanno insegnato qualcosa. Non ho ancora realizzato, ma era un obiettivo chiaro fin dall’inizio della stagione. Ora che abbiamo spuntato questa casella, faremo qualcosa di grande. Faremo di tutto per vincere nei 40 minuti”, ha dichiarato il capitano a fine gara.

© Stéphane Danna/Dipartimento di Comunicazione

Prossima fermata: Abu Dhabi e l’Olympiakos

Grazie a questa preziosa vittoria, l’AS Monaco Basket raggiunge le Final Four per la seconda volta nella storia, dopo la prima qualificazione di due anni fa. Ad attenderli in semifinale ci sarà l’Olympiakos, lo stesso avversario affrontato in quell’occasione. Appuntamento venerdì 23 maggio alle ore 22 (ora locale), le 20 in Francia e in Italia.

“Sono orgoglioso dei miei giocatori e dello staff. Tutti hanno dato il meglio, ci hanno messo il cuore. È stata una partita durissima, come ci aspettavamo. Il Barcellona è arrivato con grandi ambizioni. Sapevamo a cosa andavamo incontro. Georgios Papagiannis ha giocato una partita incredibile. Sapevo che ci avrebbe dato tanto, sotto canestro è stato determinante. Ma non voglio parlare di un singolo giocatore: questa è una vittoria di squadra. Le Final Four? Era un obiettivo chiaro del club. Monaco cresce ogni anno, ed è fondamentale per continuare a migliorare. Andremo ad Abu Dhabi per vincere. Tutte le squadre avranno il 25% di possibilità di vittoria. Anche noi. L’Olympiakos? Tutti sanno cosa rappresenta per me quel club, ma per 40 minuti darò tutto per il mio team e per la mia squadra, il Monaco”, ha commentato il coach Vassilis Spanoulis.

© Stéphane Danna/Dipartimento di Comunicazione

“Non si tratta di momenti – si tratta di slancio”: le ambizioni dell’AS Monaco Basket in EuroLeague