AS Monaco Basket : Vassilis Spanoulis nommé entraîneur principal de la Roca Team

© AREDI.AGENCY - AS Monaco Basket

L’AS Monaco Basket annonce une nouvelle ère avec l’arrivée de l’icône grecque Vassilis Spanoulis à la tête de la Roca Team. Le triple champion d’EuroLeague prend désormais les rênes pour mener le club Princier vers de nouveaux sommets.

L’AS Monaco Basket n’a pas hésité à frapper fort pour renforcer son équipe après le départ de Saša Obradović : Vassilis Spanoulis, l’une des plus grandes légendes du basket européen, devient le nouvel entraîneur principal de la Roca Team. Le contrat du Grec porte sur deux saisons, avec une année supplémentaire en option.

Publicité

Spanoulis arrive à Monaco après une saison réussie en Grèce, où il a propulsé le Peristeri Athènes vers la finale de la Coupe nationale, la troisième place du championnat et une qualification pour le Final Four de la Ligue des champions. Ses performances remarquées lui ont valu le titre d’entraîneur de l’année dans cette compétition, consolidant ainsi sa réputation de tacticien chevronné.

AS Monaco Basket : « Le but c’est de tout gagner », la Roca Team lance la nouvelle saison plus déterminée que jamais

Un palmarès impressionnant en tant que joueur et entraîneur

L’arrivée de Spanoulis en Principauté marque un tournant pour la Roca Team, qui cherche à franchir une nouvelle étape après plusieurs années de progression rapide. L’ex-joueur de légende, auteur d’une carrière hors normes, a remporté trois titres d’EuroLeague et un championnat d’Europe avec la Grèce en 2005. Il est également le seul joueur à avoir été élu trois fois MVP du Final Four et une fois MVP de la saison de l’EuroLeague.

Avec son expérience de joueur et son succès en tant qu’entraîneur, notamment avec l’équipe nationale grecque qui a atteint les quarts de finale des Jeux olympiques de Paris 2024, Spanoulis incarne l’ambition et le professionnalisme. Il prendra désormais sous son aile des joueurs comme Mike James, son ancien rival de l’EuroLeague, aujourd’hui coéquipier à Monaco, pour continuer à repousser les limites du club.

Avec Vassilis Spanoulis à la tête de la Roca Team, l’AS Monaco vise clairement plus haut sur la scène européenne et nationale. Le club, qui a déjà connu un parcours exceptionnel ces dernières saisons, espère avec lui inscrire son nom dans le cercle fermé des grandes puissances du basket européen.

La gestion du groupe, l’instinct du champion et l’expérience du coach grec devraient être les clés de cette nouvelle aventure, qui promet de marquer l’histoire du basket en Principauté.

© AREDI.AGENCY – AS Monaco Basket

Aleksej Fedoricsev : L’âme de l’AS Monaco Basket