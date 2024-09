AS Monaco Basket : « Le but c’est de tout gagner », la Roca Team lance la nouvelle saison plus déterminée que jamais

À l’occasion de la conférence de presse de rentrée, l’AS Monaco Basket a présenté ses ambitions pour la saison 2024-2025. Sous la houlette de son coach Saša Obradović, la Roca Team vise haut, avec des objectifs affirmés : dominer en France et conquérir l’EuroLeague. Entre stabilité et nouvelles recrues, le club est fin prêt pour les nouveaux défis à venir.

L’AS Monaco Basket a lancé sa saison 2024-2025 avec une conférence de presse marquante dans les locaux de l’Automobile Club de Monaco. Le Président Aleksej Fedoricsev, le Directeur exécutif Oleksiy Yefimov et l’entraîneur Saša Obradović étaient entourés de trois joueurs clés : Elie Okobo, Donatas Motiejūnas, et la nouvelle recrue Nick Calathes.

Publicité

« La stabilité est vraiment le mot clé », a déclaré M. Fedoricsev, pour décrire l’état d’esprit de l’AS Monaco Basket. « Je veux que nous confirmions la place que nous avons depuis trois saisons. Le plus important est de rester stables. Nous devons garder notre forte énergie, c’est ce qui nous permet de gagner », a précisé le Président de la Roca Team.

Le Directeur exécutif se veut lui aussi confiant : « Nous devons dominer en France, c’est l’objectif. Nous avons toutes les capacités pour y arriver ».

© Direction de la Communication

Direction les sommets de l’Europe

Le 3 octobre prochain, la Roca Team entamera sa campagne européenne face à l’Olimpia Milan. Une rencontre qui donnera le coup d’envoi d’une saison de tous les défis en EuroLeague, une compétition qui s’annonce encore plus relevée que l’année précédente. Pour Saša Obradović, l’objectif est clair : « Nous devons faire mieux que l’année dernière, tout en gardant notre identité ».

Malgré le succès face au à Valencia Basket (93-100) pour le dernier match de préparation, l’entraîneur monégasque ne se satisfait pas : « Honnêtement je ne suis pas content des matchs de pré-saison car nous n’avons pas pu pratiquer tout ensemble. Nous n’avions que huit joueurs. Je n’ai pas encore vu la vraie image de cette équipe », a-t-il confié, déplorant une préparation tronquée par les blessures et l’absence de certains joueurs clés, engagés aux Jeux Olympiques.

Néanmoins, Obradović reste déterminé à pousser ses hommes à leur maximum pour aborder cette nouvelle saison avec ambition.

Nick Calathes, la recrue pépite

L’arrivée de Nick Calathes, ancien meneur de l’équipe nationale grecque et vétéran de l’EuroLeague, est un véritable coup de maître pour la Roca Team. Calathes, qui a exprimé son enthousiasme à l’idée de jouer pour Monaco, a partagé ses ambitions : « Jouer à Monaco est une opportunité incroyable. Mon but est de gagner l’EuroLeague ».

Habitué aux grandes compétitions, il compte apporter son expérience pour aider l’équipe à franchir un cap : « J’ai été dans toutes les situations possibles en tant que joueur. Je pense que je gère bien l’équipe et que je peux l’aider à aller encore plus loin ».

Nick Calathes, meneur de la Roca Team © Direction de la Communication

Okobo et Motiejūnas, la continuité au service de l’excellence

Elie Okobo, pilier de la Roca Team depuis trois saison, est lui aussi prêt à relever les défis de la saison. « Le but, c’est de tout gagner. On est des compétiteurs, on veut soulever des trophées, on veut sourire et boire du champagne à la fin », a-t-il déclaré avec détermination. Le meneur-arrière, en pleine préparation, vise les sommets en EuroLeague et souhaite soulever les trophées en France : « Chaque match sera comme une finale. Nous n’avons pas le droit à l’erreur. Je suis déterminé à tout remporter ».

De son côté, Donatas Motiejūnas, pivot de l’équipe depuis ses débuts en EuroLeague, est fier du chemin parcouru par le club : « C’est vraiment beau de voir comment nous avons grandi, évolué. Nous sommes une équipe spéciale, un club spécial, nous avons le cœur pour continuer de progresser ».

Le Lituanien se montre ambitieux et confiant : « Nous avons perdu deux coupes l’année dernière, mais cette année, nous devons aller chercher les titres qui nous échappent. Ce n’est pas facile tous les jours avec le nombre de matchs, avec les hauts et les bas, mais notre approche ne change pas et nous allons nous donner à 100% pour atteindre nos objectifs. Les supporters attentent le maximum de notre part et nous allons leur donner », conclut-il.

Les trois joueurs présents Donatas Motiejūnas, Elie Okobo et Nick Calathes © Direction de la Communication

La conférence de presse a également été l’occasion de dévoiler le prestigieux nouveau maillot de la saison 24-25 : un modèle noir et doré, avec une écriture modernisée, qui symbolise la force et l’élégance de l’équipe. Le club a également annoncé la continuité de son partenariat avec le Groupe Michel Pastor (GMP), leader du secteur immobilier à Monaco.

Ce partenariat, pour une deuxième saison en tant que partenaire Premium de l’équipe, s’appuie sur des valeurs communes, telles que l’excellence, l’engagement et l’esprit communautaire. « Nous sommes fiers de poursuivre notre voyage avec le Groupe Michel Pastor », a déclaré le Manager général, Oleksiy Yefimov. Avant de poursuivre : « Les deux organisations sont animées par une vision d’excellence, non seulement dans le sport et les affaires, mais aussi pour la communauté monégasque au sens large. L’implication continue d’un partenaire aussi prestigieux souligne l’importance croissante du club en tant que symbole d’unité et de fierté nationale ».

Avec des ambitions claires et un effectif de plus en plus solide, l’AS Monaco Basket est bien déterminé à marquer l’histoire cette saison. En Europe comme en France, la Roca Team sait que chaque match comptera, et les joueurs sont prêts à relever les défis, animés par une seule envie : celle de gagner. Daghe Munegu !

Le nouveau maillot entouré des responsables de l’équipementier officiel de la Roca Team Spalding Europe, dont le Directeur Stefan Schey © Direction de la Communication

AS Monaco Basket : départ du capitaine légendaire Yakuba Ouattara… On fait le point sur le mercato estival