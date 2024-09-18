БК «Монако»: «Наша цель – выиграть всё!» «Roca Team» как никогда решительно начинает новый сезон

Руководство БК «Монако» – Алексей Федорычев (президент), Олексий Ефимов (генеральный менеджер) и Саша Обрадович (тренер) – на пресс-конференции по случаю начала нового сезона © Дирекция по связям

На первой осенней пресс-конференции БК «Монако» представил свои амбиции на сезон 2024-2025 года. Под руководством своего тренера Саши Обрадовича «Roca Team» широко замахнулась на сложнейшие задачи: победить во Франции и в Евролиге. Сочетая стабильность с обновлением состава, клуб наконец готов к новым вызовам.

БК «Монако» начал свой новый сезон с громкой пресс-конференции в помещении Автомобильного клуба Монако. Президента Алексея Федорычева, генерального менеджера Олексия Ефимова и тренера Сашу Обрадовича сопровождали три ключевых игрока клуба: Эли Окобо, Донатас Мотеюнас и новичок команды Ник Калатес.

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Описывая состояние духа БК «Монако», господин Федорычев заявил: «Ключевое слово – стабильность». «Я хочу, чтобы мы укрепили своё место, которое занимаем уже три сезона. Самое главное – сохранять стабильность. Мы должны поддерживать нашу мощь, она помогает нам выигрывать», уточнил президент «Roca Team».

Генеральный менеджер также исполнен уверенности: «Мы должны доминировать во Франции, это – наша цель. И у нас для этого есть всё, что надо».

© Дирекция по связям

Курс – на европейские вершины

3 октября «Roca Team» начнет свою европейскую кампанию с матча с миланской «Олимпией». Эта встреча откроет сезон всех вызовов в Евролиге, соревновании, которое станет ещё острее, чем в прошлом году. Для Саши Обрадовича цель ясна: «Мы должны играть лучше, чем в прошлом году, сохраняя свою идентичность».

Несмотря на успех в матче с «Валенсией» (100:93), последнем подготовительном матче, монакский тренер не обольщается: «Честно говоря, я не доволен предсезонными матчами, мы играли не все вместе. У нас было всего восемь игроков. Я еще не увидел истинное лицо этой команды», рассказал он, сетуя на скомканную подготовку из-за травм и на отсутствие некоторых ключевых игроков, занятых на Олимпийских играх.

Тем не менее, Обрадович полон решимости вывести своих подопечных на максимальный уровень, чтобы амбициозно начать новый сезон.

Ник Калатес – новый самородок

Приход Ника Калатеса, бывшего ведущего игрока сборной Греции и ветерана Евролиги, настоящий козырь для «Roca Team». Калатес выразил свой энтузиазм по поводу игры в «Монако» и поделился своими ожиданиями: «Играть за «Монако» – невероятная возможность. Моя цель – выиграть в Евролиге».

Завсегдатай крупных соревнований, он рассчитывает поделиться своим опытом, чтобы помочь команде подняться на новый этап: «Я играл во всех возможных ситуациях. Думаю, я хорошо вписываюсь в команду и могу помочь ей идти дальше».

Ник Калатес, ведущий игрок «Roca Team» © Дирекция по связям

Окобо и Мотеюнас – преемственность на службе превосходства

Эли Окобо – краеугольный камень «Roca Team» вот уже три сезона – тоже готов принять вызов. «Цель – выиграть всё. Мы соревнуемся, мы хотим поднимать в воздух трофеи, смеяться и пить шампанское в конце», заявил он с уверенностью. Разыгрывающий команды ведёт активную подготовку, нацелен на вершины Евролиги и рвётся к трофеям во Франции: «Каждый матч будет как финал. У нас нет права на ошибку. Я твёрдо намерен выиграть всё».

В свою очередь, Донатас Мотеюнас, центровой команды со своего дебюта в Евролиге, гордится карьерой клуба: «Здорово видеть, как мы выросли, развились. Мы – особая команда, особый клуб, наши сердца стремятся к прогрессу».

Литовец амбициозен и уверен в себе: «В прошлом году мы проиграли два кубка, но в этом году мы должны добиться ускользнувших от нас титулов. Иногда бывает непросто, много матчей, не всегда всё получается, но наш настрой не меняется, и мы выложимся на все сто, чтобы добиться наших целей. Болельщики ждут от нас максимума, и мы их не разочаруем», заключил он.

Донатас Мотеюнас, Эли Окобо и Ник Калатес © Дирекция по связям

На пресс-конференции были также представлены новые престижные футболки сезона 24-25: чёрные с золотым, с современным шрифтом, символизирующим силу и элегантность команды. Клуб также заявил о продолжении своего партнёрства с Groupe Michel Pastor (GMP), монакским лидером в области недвижимости.

Этот концерн уже второй сезон выступает премиальным партнёром команды, опираясь на такие ценности, как превосходство, ангажированность и общий дух. «Мы гордимся продолжением нашего сотрудничества с Groupe Michel Pastor», заявил генеральный менеджер Олексий Ефимов. Он продолжил: «Наши организации живут общими взглядами на превосходство не только в спорте и бизнесе, но и в монакском обществе в более широком смысле. Неустанное участие такого престижного партнёра подчеркивает растущую важность клуба, как символа национального единства и гордости».

Ясные амбиции и всё более и более крепкая команда позволят БК «Монако» уверенно войти в историю в этом сезоне. Как в Европе, так и во Франции «Roca Team» знает, что каждый матч будет на счету, и игроки готовы ответить на эти вызовы, движимые единственным стремлением – выигрывать. Daghe Munegu!

Новая футболка и руководство официального поставщика инвентаря для «Roca Team», Spalding Europe, со своим директором Стефаном Шей © Дирекция по связям

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