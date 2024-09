AS Monaco Basket: “L’obiettivo è vincere tutto”, il Roca Team inizia la nuova stagione più determinato che mai

Durante la conferenza stampa di rientro dalla pausa estiva, l’AS Monaco Basket ha presentato i suoi obiettivi per la stagione 2024-2025. Guidato dal coach Saša Obradović, il Roca Team punta in alto, con ambizioni ben precise: dominare in Francia e conquistare l’EuroLeague. Con un mix di continuità e nuove leve, il club è pronto per le prossime sfide.

L’AS Monaco Basket ha inaugurato la stagione 2024-2025 con un’importante conferenza stampa presso l’Automobile Club de Monaco. Il presidente Aleksej Fedoricsev, il direttore esecutivo Oleksiy Yefimov e l’allenatore Saša Obradović erano affiancati da tre giocatori chiave: Elie Okobo, Donatas Motiejūnas e il nuovo acquisto Nick Calathes.

“Stabilità è la parola chiave”, ha detto Fedoricsev, descrivendo lo stato d’animo dell’AS Monaco Basket. “Dobbiamo confermare la posizione che abbiamo avuto nelle ultime tre stagioni. La cosa più importante è rimanere stabili. Dobbiamo mantenere un livello di energia elevato, perché è questo che ci permette di vincere”, ha aggiunto il presidente del Roca Team.

Il Direttore esecutivo si è mostrato altrettanto fiducioso: “Dobbiamo dominare in Francia, questo è l’obiettivo. Abbiamo tutte le carte in regola per farlo”.

© Direzione della Comunicazione

Verso le vette d’Europa

Il 3 ottobre, il Roca Team darà il via alla sua campagna europea affrontando l’Olimpia Milano. La partita inaugurerà una stagione impegnativa in EuroLeague, una competizione che si preannuncia ancora più dura dell’anno scorso. Per Saša Obradović, l’obiettivo è chiaro: “Dobbiamo fare meglio dell’anno scorso, mantenendo la nostra identità”.

Nonostante la vittoria sul Valencia Basket per 93-100 nell’ultima partita di riscaldamento, l’allenatore monegasco non è soddisfatto: “Onestamente, non sono contento delle partite di precampionato perché non siamo riusciti ad allenarci tutti insieme. Avevamo solo otto giocatori. Non ho ancora visto la vera faccia di questa squadra”, ha detto, rammaricandosi per una preparazione che è stata troncata dagli infortuni e dall’assenza di alcuni giocatori chiave impegnati ai Giochi Olimpici.

Tuttavia, Obradović è determinato a spingere i suoi uomini al massimo per affrontare la nuova stagione con ambizione.

Nick Calathes, una miniera d’oro

L’arrivo dell’ex playmaker della nazionale greca e veterano dell’EuroLeague Nick Calathes è un grande risultato per il Roca Team. Calathes, che si è detto entusiasta all’idea di giocare per il Monaco, ha espresso le sue ambizioni: “Giocare per il Monaco è un’opportunità incredibile. Il mio obiettivo è vincere l’EuroLeague”.

Ormai un habitué delle grandi competizioni, metterà la sua esperienza al servizio della squadra per aiutarla a migliorare: “Da giocatore, mi sono ritrovato in tutte le situazioni possibili. Penso di poter gestire bene la squadra e di poterla aiutare ad andare ancora più lontano”.

Nick Calathes, playmaker del Roca Team © Direzione della Comunicazione

Okobo e Motiejūnas, quando continuità è sinonimo di eccellenza

Anche Elie Okobo, pilastro del Roca Team nelle ultime tre stagioni, è pronto ad affrontare le sfide del campionato. “Il nostro obiettivo è vincere tutto. Siamo competitivi, vogliamo sollevare trofei al cielo, vogliamo sorridere e bere champagne alla fine di tutto”, ha dichiarato con una certa determinazione. Il playmaker, che è nel pieno della preparazione, punta al vertice dell’EuroLeague e ai trofei in Francia: “Ogni partita sarà come una finale. Non possiamo permetterci di commettere errori. Sono determinato a vincere tutto”.

Da parte sua, Donatas Motiejūnas, centro della squadra fin dal suo debutto in EuroLeague, è orgoglioso dei progressi ottenuti dal club: “È davvero bello vedere come siamo cresciuti e come ci siamo evoluti. Siamo una squadra speciale, un club speciale, e abbiamo il cuore per continuare a progredire”.

Il lituano è ambizioso e fiducioso: “L’anno scorso abbiamo perso due coppe, ma quest’anno dobbiamo inseguire i titoli che ci sono sfuggiti. Non è facile affrontare ogni giorno il numero di partite e gli alti e bassi, ma il nostro approccio non cambia e daremo il 100% per raggiungere i nostri obiettivi. I tifosi si aspettano il meglio da noi e noi glielo daremo”, ha concluso.

I tre giocatori presenti Donatas Motiejūnas, Elie Okobo e Nick Calathes © Direzione della Comunicazione

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per presentare la nuova maglia per la stagione 24-25: un modello nero e oro con scritte rimodernate, che simboleggia la forza e l’eleganza della squadra. Il club ha inoltre annunciato il rinnovo della partnership con il Groupe Michel Pastor (GMP), la principale società immobiliare di Monaco.

Questa collaborazione, che vede protagonista il gruppo partner Premium della squadra per la seconda stagione, è basata su valori condivisi come l’eccellenza, l’impegno e lo spirito comunitario. “Siamo orgogliosi di continuare il nostro percorso con il Groupe Michel Pastor”, ha dichiarato il direttore generale Oleksiy Yefimov. “Entrambe le organizzazioni sono guidate da una visione di eccellenza, non solo nello sport e negli affari, ma anche, in senso più ampio, nella comunità monegasca. Il continuo coinvolgimento di un partner così prestigioso sottolinea la crescente importanza del club come simbolo di unità e orgoglio nazionale”, ha proseguito.

Con ambizioni chiare e una squadra sempre più solida, l’AS Monaco Basket è determinato a fare la storia in questa stagione. Che sia in Europa o in Francia, il Roca Team sa che ogni partita è importante e i giocatori sono pronti ad affrontare la sfida spinti da un unico desiderio: vincere. Daghe Munegu!

I responsabili del fornitore ufficiale di attrezzature del Roca Team, Spalding Europe, tra cui il direttore Stefan Schey, intorno alla nuova maglia © Direzione della Comunicazione

