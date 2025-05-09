БК «Монако» повторяет свой подвиг и выходит в Финал четырех Евролиги

В головокружительной атмосфере зала «Гастон Медсен» «Roca Boys» во второй раз в своей истории вышла в «Финал четырёх» Евролиги, одержав победу над «Барселоной» с разницей в одно очко (85-84) по итогу напряженного пятого матча. До встречи в Абу-Даби через две недели, где мы сразимся с «Олимпиакосом»!

Во вторник вечером зал «Гастон Медсен» ликовал как никогда во время пятого решающего матча между командами «Монако» и «Барселона». Выиграв первые два матча дома, а затем потерпев два поражения в Каталонии в третьей и четвертой встречах, монегаски чувствовали себя припёртыми к стенке.

В упорном противостоянии они продемонстрировали свою физическую и наступательную мощь и в итоге одержали победу с минимальным преимуществом (85-84). Последний бросок лидера «Барсы» Пантера был блестяще отражен непревзойдённым Георгиосом Папаяннисом, что позволило «Roca Boys» сохранить драгоценное преимущество.

© Стефан Данна (Stéphane Danna) / Дирекция по связям

Памятный вечер для болельщиков

Зал в Монако, где все билеты были распроданы, создал яркую атмосферу, сравнимую с лучшими европейскими встречами, которые уже проводились на Скале. 5 000 зрителей – настоящий шестой игрок – вывели своих звёзд вперед в обстановке, напоминающей о прошлых подвигах против «Фенербахче» в прошлом сезоне и «Маккаби Тель-Авив» два года назад.

© Стефан Данна (Stéphane Danna) / Дирекция по связям

Этот коллективный волевой успех был достигнут в матче, состоявшем из четырех четвертей (15:19, 30:20, 20:23, 20:22). Команда Майка Джеймса изменила ход игры во второй четверти, затем ей удалось устоять перед камбэком каталонцев.

«Мы хотели осложнить матч для «Барселоны». Против нас играла знаменитая команда, она заставили нас выложиться по максимуму. После первых двух игр некоторые уже видели нас в «Финале четырёх», и подсознательно мы тоже так считали. Сегодня я доволен победой и квалификацией. Мы всегда учимся на собственном опыте, полуфинал двухлетней давности и пятая игра прошлого сезона, безусловно, сослужат нам хорошую службу. Я пока этого не осознаю, но это была ясная цель в начале сезона. Мы поставили галочку в этом поле и идём дальше. Мы сделаем всё возможное ради победы за 40 минут», сказал капитан.

© Стефан Данна (Stéphane Danna) / Дирекция по связям

Курс на Абу-Даби и «Олимпиакос»

Этот драгоценный успех выводит БК «Монако» в «Финал четырёх» во второй раз в истории, спустя два года после исторической первой квалификации. Через две недели в Абу-Даби монегаскам предстоит встретиться в полуфинале с «Олимпиакосом», с которым они уже встречались во время своего первого участия. Присоединяйтесь к нам в пятницу, 23 мая в 22:00 по местному времени (20:00 по французскому времени).

«Я горжусь своими игроками и своим персоналом. Вся команда выступила великолепно и с душой. Это был очень сложный матч, мы этого ожидали, «Барселона» приехала с амбициями. Нас предупредили. Георгиос Папаяннис провел блестящий матч. Я знал, что он многое привнесет в игру. Он был ценен и под кольцом, и на площадке. Но я не хочу говорить об одном игроке, сегодня – победила вся команда. Финал четырёх? Для клуба целью была квалификация. Клуб растёт с каждым годом, что важно для его развития. Мы едем в Абу-Даби, чтобы победить. Шанс на победу у всех команд одинаковый – 25%. Для нас тоже. «Олимпиакос»? Все знают, что этот клуб значит для меня, но ради 40 минут я отдам всё ради своей команды и своего клуба «Монако», объяснил тренер Василис Спанулис.

© Стефан Данна (Stéphane Danna) / Дирекция по связям

«Дело не в моментах – дело в импульсе»: амбиции БК «Монако» в Евролиге