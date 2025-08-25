AS Monaco Basket : Matthew Strazel ne participera pas à l’EuroBasket 2025

Matthew Strazel ne pourra pas prendre part à l'EuroBasket 2025 avec les Bleus © AS Monaco Basket

Coup dur pour le meneur de jeu de l’AS Monaco Basket, Matthew Strazel, qui sera finalement privé de l’EuroBasket 2025 avec l’équipe de France.

Alors que la France se prépare doucement à lancer son EuroBasket 2025 face à la Belgique le 28 août prochain, elle sera dans l’obligation de composer sans Matthew Strazel.

Le meneur de jeu de l’AS Monaco s’est malheureusement blessé lors de la rencontre amicale remportée (78-73) face à l’Espagne, le 16 août dernier. Touché à la cuisse, il ne pourra pas prendre part à la compétition et a été remplacé par Nadir Hifi, joueur du Paris Basketball.

« Des délais incompatibles avec sa participation à l’EuroBasket »

S’il a suivi un protocole de soins afin d’essayer de revenir à temps, « des examens complémentaires, réalisés à Athènes, ont cependant confirmé que le joueur devait encore suivre une période de repos, suivie d’une nécessaire remise à niveau physique, consécutive à son arrêt », a communiqué l’équipe de France.

Un véritable coup dur pour les Bleus ainsi que pour le médaillé olympique, qui a exprimé son désarroi par le biais d’un post sur le réseau social « X ». « La foudre qui s’abat sur moi. J’ai pas de mots, que des larmes. J’aurais tout fait pour vibrer avec ce maillot et pour porter cette nouvelle génération. » Tous avec toi Matthew 💙#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/e7h2TsOa16 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 25, 2025

Les messages de soutien ont afflué afin d’envoyer courage et force au joueur de la Roca Team, forcément très déçu de ne pas pouvoir apporter sa pierre à l’édifice lors du périple qui attend ses coéquipiers en Lettonie, en Finlande, en Pologne et à Chypre.