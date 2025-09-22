La Roca Team frappe fort et s’offre le premier titre de la saison en remportant la SuperCoupe

La Roca Team a battu le Mans en finale de la SuperCoupe (104-79)© AS Monaco Basket

L’AS Monaco a remporté la toute première SuperCoupe de la Ligue nationale de basket face au Mans, confirmant ses ambitions XXL pour une saison où chaque trophée est convoité.

Dans l’enceinte mythique de Roland-Garros, la Roca Team a appliqué la recette implacable de Rafael Nadal – vainqueur du tournoi de tennis à quatorze reprises – en ne laissant aucune place au doute. Dès le premier quart-temps de la finale face au Mans, les hommes de Vassilis Spanoulis ont imposé leur puissance physique et leur intensité défensive, creusant rapidement l’écart (30-16). Avec Daniel Theis dominateur dans la raquette, Elie Okobo efficace à longue distance et Mike James en patron élu MVP de la compétition, le MSB s’est retrouvé submergé. « On a bien joué en équipe face à un bon adversaire. C’est très positif de lancer la saison de cette manière », a souligné Daniel Theis, tout sourire après la rencontre.

Kevarrius Hayes, posant avec le trophée à Roland Garros © AS Monaco Basket

Un collectif déjà en place

Si Le Mans avait su contrarier Monaco la saison passée en Leaders Cup et en Coupe de France, la donne était différente ce week-end. Le collectif monégasque a affiché une maîtrise impressionnante, combinant rigueur défensive et créativité offensive. Alpha Diallo (14 points, 7 passes) a brillé dans un rôle de couteau suisse, tandis que Nikola Mirotic, nouvelle star du Rocher, a apporté sa touche technique. « Gagner un trophée c’est énorme, je suis fier du groupe et du staff. Mais ce n’est qu’un début, il y en a d’autres à aller chercher », a insisté Mirotic.

Malgré un Bogues inspiré (24 points), le MSB n’a jamais semblé en mesure d’inverser la tendance. L’écart a même grimpé à plus de 25 points en seconde période, preuve du gouffre entre les deux effectifs. Dans les colonnes de l’Équipe, l’entraîneur manceau Guillaume Vizade a reconnu la supériorité monégasque : « Ils ont gardé énormément de joueurs et les recrues comme Mirotic leur donnent une nouvelle dimension. L’écart s’est creusé. »

Mike James et Matthew Strazel lors du match contre Boulazac en demi-finale à Roland Garros © AS Monaco Basket

Un premier jalon vers le grand chelem ?

Pour Vassilis Spanoulis, il s’agit du premier trophée en tant qu’entraîneur, mais certainement pas du dernier objectif. « Ce match doit être la base de notre jeu. J’ai demandé un effectif complet car nous voulons chasser chaque titre », rapporte l’Équipe à l’issue du match.

Avec un effectif taillé pour régner sur tous les fronts – Betclic Élite, Euroligue, Coupe de France et Leaders Cup – Monaco a envoyé un signal fort : la saison s’annonce longue pour ses adversaires.