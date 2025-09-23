«Roca Team» завоёвывает Суперкубок, свой первый титул в сезоне

БК «Монако» впервые в истории выиграл Суперкубок Национальной баскетбольной лиги, обыграв «Ле-Ман» и подтвердив свои высокие амбиции на сезон, в котором он будет бороться за каждый трофей.

В легендарном зале «Ролан Гаррос» «Roca Team» применила беспроигрышный приём Рафаэля Надаля – четырнадцатикратного победителя теннисного турнира – не оставив места сомнениям. С первой же четверти встречи с «Ле-Маном» игроки Василиса Спанулиса продемонстрировали свою физическую мощь и оборонительную прочность, стремительно увеличивая отрыв (30-16). Даниель Тайс, доминирующий под кольцом, Эли Окобо – на дальней дистанции и Майк Джеймс в роли босса, признанный самым ценным игроком, разгромили «Ле-Ман». «Мы хорошо и дружно сыграли против хорошего соперника. Здорово так начинать сезон», заявил Даниель Тайс, сияя в улыбке после встречи.

Кеварриус Хейс позирует с трофеем в зале «Ролан Гаррос» © БК «Монако»

Сплочённый коллектив

В прошлом сезоне «Ле-Ману» удалось обыграть «Монако» в Кубке лидеров и Кубке Франции, но в эти выходные ситуация была иной. Монегаски продемонстрировали впечатляющее мастерство, сочетая жёсткость в обороне и креативность в нападении. Альфа Диалло (14 очков, 7 передач) блистал в роли универсального игрока, а Никола Миротич, новая звезда «красно-белых», привнёс свою техничность. «Выиграть трофей – это огромная честь, я горжусь командой и персоналом. Но это только начало, есть и другие трофеи», утверждает Миротич.

Несмотря на воодушевление Богза (24 очка), «Ле-Ман» так и не смог переломить ход встречи. Во второй четверти разрыв увеличился до более чем 25 очков, что стало доказательством пропасти между двумя командами. На страницах L’Équipe тренер «Ле-Мана» Гийом Визад признал превосходство «Монако»: «Они сохранили много игроков, а такие новобранцы как Миротич открывают для них новые горизонты. Разрыв увеличился».

Майк Джеймс и Мэттью Стразель во время матча против «Булазак» в полуфинале в зале «Ролан Гаррос» © БК «Монако»

Первый шаг к Большому шлему?

Для Василиса Спанулиса это первый трофей в качестве тренера, но, конечно, не последний. «Этот матч должен стать основой нашей игры. Я попросил полный состав, потому что мы хотим бороться за все титулы», сообщила L’Equipe после матча.

С командой, способной побеждать на всех фронтах – в Чемпионате Франции, Евролиге, Кубке Франции и Кубке лидеров, – БК «Монако» подал мощный сигнал: сезон обещает быть трудным для его соперников.