Mike James fête ses 35 ans : retour sur le parcours monégasque du maître à jouer de la Roca Team

Mike James fête ses 35 ans. L’occasion idéale pour revenir sur le parcours du meneur de jeu américain sous les couleurs de l’AS Monaco Basket.

Arrivé à l’AS Monaco Basket lors de l’été 2021, Mike James fête ses 35 ans ce lundi 18 août. Meilleur marqueur de l’histoire de l’Euroleague, le natif de Portland aux États-Unis a déjà passé quatre saisons auréolées de plusieurs succès sous les couleurs du club du Rocher.

🎉 Aujourd'hui, on célébre l'anniversaire du meilleur marqueur all-time de l'Euroleague, Mike James ! 🌟



🎁 Happy birthday Mike ! 🐐

Et notamment en 2022-2023, où le meneur de jeu américain a participé à un exercice particulièrement réussi pour la Roca Team. À cette époque, l’ASM Basket avait réalisé le doublé Championnat – Coupe de France, tout en se hissant jusqu’au final four de l’Euroleague.

Une saison 2023-2024 aboutie pour Mike James

Un an plus tard, en 2023-2024, le club de la Principauté et l’ancien joueur de Milan connaissaient un nouveau cru savoureux en décrochant un second titre de Betclic Élite consécutif face au Paris Basketball. Mike James était alors élu MVP des finales des play-offs de la compétition, brillant tout particulièrement face au club de la capitale.

Toujours en 2023-2024, il était également élu meilleur joueur de la saison régulière d’Euroleague. Si collectivement, l’AS Monaco Basket chutait en quarts de finale face au Fenerbahçe, il devenait tout de même le premier joueur d’une équipe française à remporter la distinction individuelle grâce une moyenne de 17.9 points, 5.1 passes décisives et 1.2 interceptions par match (sur 39 rencontres).

S’il n’a pas toujours été exemplaire hors des parquets cette année, Mike James reste le leader incontesté de la Roca Team. À désormais 35 ans, celui que l’on surnomme « The Natural » aura certainement à cœur de ramener la couronne de champion de France dans la Principauté dès le printemps prochain.