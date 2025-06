Meeting Herculis EBS 2025 : sept champions olympiques seront présents à Monaco

Le 11 juillet prochain, le stade Louis-II accueillera une pléiade de stars mondiales de l’athlétisme.

C’est officiel, moins d’un an après les Jeux Olympiques de Paris, sept médaillés d’or olympiques ont confirmé leur présence sur la piste mythique monégasque, promettant un spectacle d’exception aux amateurs de la discipline reine.

Le Meeting Herculis EBS décroche le label Silver « Athletics for a Better World »

Julien Alfred en quête d’un nouveau record

La sprinteuse de Sainte-Lucie Julien Alfred, sacrée championne olympique du 100m à Paris, revient en Principauté avec de grandes ambitions. Après sa victoire l’an dernier sur cette même piste, elle compte bien récidiver et pourquoi pas s’attaquer au record du meeting, détenu depuis 1998 par Marion Jones en 10 »72. Sa récente performance à Stockholm (10 »75) la place comme la grande favorite de l’épreuve.

Meeting Herculis EBS 2025 : La recordwoman Femke Bol prête à conquérir Monaco

Paulino et Ogunleye : le show au féminin

Sur 400m, tous les regards convergeront vers Marileidy Paulino. La Dominicaine, double championne olympique et mondiale, affiche actuellement le deuxième chrono mondial de la saison en 49 »12. Son récent record national sur 200m (22 »30) confirme sa forme étincelante et laisse présager une bataille épique à Monaco.

Du côté des lancers, l’Allemande Yemisi Ogunleye sera l’attraction de l’aire de lancer du poids. La championne olympique, qui vient de reprendre la compétition après son titre de vice-championne d’Europe en salle, aura à cœur de frapper fort à deux mois des Mondiaux.

Holloway et Wanyonyi : les hommes forts en piste

Chez les messieurs, Grant Holloway fera son grand retour sur 110m haies. Double vainqueur à Monaco, l’Américain cherchera à se repositionner dans la hiérarchie mondiale après un début de saison en demi-teinte. Sa connaissance parfaite de la piste monégasque pourrait bien faire la différence.

Sur 800m, Emmanuel Wanyonyi débarque en position de force. Impressionnant de facilité à Stockholm (1’41 »95), le Kényan lorgnera sur le record du meeting établi l’an dernier en 1’41 »46.

Duplantis et Kerr complètent un plateau de rêve

Ces cinq nouvelles recrues olympiques rejoignent deux habitués de marque : Armand (Mondo) Duplantis, qui vient tout juste d’établir son 12e record du monde à la perche à Stockholm (6m28), et Hamish Kerr, champion olympique de la hauteur.

Rendez-vous pris le 11 juillet pour une soirée qui s’annonce mémorable au stade Louis-II. Et bonne nouvelle pour les fans qui ne pourront pas être présents : le meeting sera diffusé sur L’Équipe, chaîne 21 de la TNT.

Le Prince Albert II a récompensé les meilleurs athlètes du monde au 38e Meeting Herculis EBS