Двадцать лет на престоле: Князь Альбер II отметил юбилей в кругу семьи и жителей Монако

Глава государства окружен всей своей семьей, в том числе двумя сестрами, принцессой Каролиной и принцессой Стефанией, а также их детьми. © Monaco Tribune

В субботу вечером Монако отпраздновало особенную дату — 20 лет с момента восшествия на престол Князя Альбера II. Праздник прошёл в тёплой, почти семейной атмосфере, рядом с ним были Княгиня Шарлен, Наследный Принц Жак и Принцесса Габриэлла

Князь решил провести этот вечер не за закрытыми дверями, а среди тех, с кем разделяет историю и будущее Княжества — своих сограждан. Он хотел, чтобы этот день запомнился не только ему, но и всем монегаскам, как момент настоящего единения. Праздник стартовал в 18:30 с выступления участниц фольклорной труппы Palladienne de Monaco, исполнивших традиционный народный танец прямо на площади перед дворцом. Временные павильоны, появившиеся накануне, скрывали щедро накрытые буфеты — дворец угощал всех желающих. Чуть позже, в 18:50, зрителям показали восьмиминутный фильм о двух десятилетиях правления Князя Альбера II — трогательная хроника, полная знаковых событий и личных моментов.

Появление Княжеской семьи

Ровно в 19:00 на сцену поднялись Князь Альбер II и Княгиня Шарлен, вместе с ними — их дети, Наследный Принц Жак и Принцесса Габриэлла. Остальные члены княжеской семьи, в том числе Принцессы Стефания и Каролина, также присоединились к празднованию на Дворцовой площади. После исполнения гимна Монако вечер продолжился серией трогательных и торжественных моментов.

© Monaco Tribune

С приветственным словом выступил мэр Монако Жорж Марсан. Он подчеркнул, что принимает участие в праздновании «с честью и волнением» и напомнил о самых значимых моментах последних двадцати лет: «Это были годы, наполненные счастливыми семейными событиями, которые невозможно забыть: Ваша свадьба с Княгиней Шарлен, тронувшая сердца всей нации, и рождение Наследного Принца Жака и Принцессы Габриэллы».

Особое внимание мэр Жорж Марсан уделил экологической миссии Князя Альбера II.

«Задолго до того, как весь мир осознал необходимость срочных действий, вы уже проявили дальновидность и интуицию. Все помнят, что в самом начале вашего правления вы отправились на Северный полюс — по следам вашего прадеда, — а потом и на Южный, чтобы привлечь внимание международного сообщества к глобальному потеплению», — напомнил он со сцены. Мэр также отметил, как за эти двадцать лет выросло население страны: сегодня в Монако 9 924 гражданина — на 2 100 больше, чем было в 2005 году.

© Monaco Tribune

После выступления мэра слово взял сам Князь Альбер II. Он начал с улыбкой: «В моём возрасте редко отмечают двадцатилетие. Не каждый день исполняется 20 лет, как поётся в песне!» В своей речи он с особой теплотой говорил о семье: «Есть, конечно, моя родная семья: моя супруга, Княгиня Шарлен, и наши дети — Жак и Габриэлла. Я каждый день благодарю их за любовь и поддержку».

Оглядываясь на два десятилетия на престоле, Князь отметил, что эти годы были насыщенными и плодотворными: «Это были счастливые, конструктивные годы. За 20 лет наше Княжество заметно изменилось. Оно стало современнее, расширилось, но при этом всегда сохраняло заботу о благополучии всех жителей. Наша социальная модель стала крепче, экономика росла, а государственные финансы оставались особенно устойчивыми».

Он вновь подчеркнул важность темы экологии — приоритет, которому он остаётся верен:

«Наша приверженность защите окружающей среды, климата, океанов и биоразнообразия — то, что 20 лет назад разделяли немногие — сегодня стало одной из главных задач нашего времени. И здесь голос Монако слышат — что подтвердил успех прошедшего в июне Форума по «голубой» экономике и финансам».

Завершая свою речь, Князь Альбер II обратился к собравшимся с тёплым призывом к единству: «Мы должны осознавать, какое счастье нам выпало. Осознавать, как хорошо жить в Монако. И понимать силу связей, которые нас объединяют. Что касается меня, то я по-прежнему так же решителен, мотивирован и уверен, как и 20 лет назад».

После выступлений Княжеская семья позировала для официальных фотографий. Затем Князь Альбер II вместе с Княгиней Шарлен и их детьми прошёл по площади перед дворцом, чтобы лично поприветствовать монегасков, пришедших разделить с ним этот особенный вечер.

Кульминацией праздника стал эффектный момент: в 21:00 на площадь вынесли праздничный торт — впечатляющий многоярусный десерт из пирожных-макарун, украшенный в красно-белых цветах флага Монако.

© Monaco Tribune

Жители с радостью делились эмоциями: многие были тронуты возможностью провести этот вечер рядом со своим правителем. Одна из участниц призналась, что для неё это был не только торжественный момент, но и приятный повод вновь увидеть старых друзей и знакомых, с которыми редко удаётся встретиться в повседневной жизни. Мари-Клер, гражданка Монако вот уже 60 лет, призналась, что глубоко тронута происходящим. Она старается не пропускать важные события в истории Княжества: была здесь в 2005 году в день, когда Князь Альбер II официально вступил на престол, а потом и на его свадьбе с Княгиней Шарлен. И вот теперь — вновь рядом, в один из знаковых дней для Монако.