











Встреча, 20 лет любви, 10 лет брака и двое прекрасных детей. Княжеская чета отмечает десятилетний юбилей со дня свадьбы.

Все началось в 2000 году у плавательного бассейна. Спортсменка высочайшего уровня Шарлен Виттсток приехала из родной ЮАР на соревнования в Монако, где победила на дистанциях 100 и 200 метров на спине. На трибунах находился Принц Монако Альбер, который тогда был наследником престола. Член Княжеской семьи председательствовал на мероприятии: у него была возможность вручить букет чемпионке и обменяться парой взглядов и застенчивых улыбок.

Во время Олимпийских игр в Турине в 2006 году пара впервые появилась вместе на публике. Спустя пять лет, 1 июля 2011 года, Шарлен Виттсток официально стала Княгиней Монако и супругой Князя Альбера II.

В браке в 2014 году родились принц Жак и принцесса Габриэлла. Обоих ждет светлое будущее: они растут в семье, исполненной любви.

10 лет брака в одном видео

Хотя Княгиня Шарлен не смогла вернуться в Монако из-за проблем со здоровьем, Княжеская семья решила разделить важную дату с людьми. Десяти серийный мини-сериал о свадьбе Княжеской пары, об их встрече и семейной жизни транслируется в социальных сетях Княжеского дворца с 1 июля в 18:00.